Grande Fraello Vip, la lite tra Alex Belli e Samy Youssef scatena la reazione dei gieffini Da una lite al Grande Fratello Vip non si sa mai cosa può venir fuori e, infatti, lo screzio tra Alex Belli e Sami Youssef nato per un gesto poco carino dell’attore nei confronti del modello egiziano, ha infastidito anche altri concorrenti. Ad intervenire sulla questione è stata Ainett Stephens.

A cura di Ilaria Costabile

Scontri nella casa del Grande Fratello Vip. Sono passate poco più di due settimane e i gieffini già iniziano a perdere la pazienza per gli atteggiamenti dei loro coinquilini. Lo stress e la condizione di dover condividere uno spazio, seppur grande, ma sempre limitato con un certo numero di persone non favorisce certamente la tranquillità. Alla base del litigio che ha riscaldato gli animi all'interno della casa più spiata d'Italia e ha visto protagonisti Samy Youssef e Alex Belli, c'è stata un'incomprensione, poi risolta, tra i due, con l'intervento di altri concorrenti, soprattutto Ainett Stephens che ha immediatamente difeso il modello egiziano.

Il motivo della lite

Tra Alex Belli e Samy Youssef le turbolenze sono nate in seguito ad un gesto che, a detta dell'attore, è stato male interpretato dal modello egiziano. Mentre stavano seguendo le indicazioni di qualcuno degli autori, l'attore era in prima fila pronto ad ascoltare, dietro di lui gli altri concorrenti, alcuni intenti a parlare tra loro come Samy e Andrea Carlino, ragion per cui Belli piuttosto infastidito si gira e intima al modello di fare silenzio, mimando proprio il gesto e mettendosi un dito davanti alla bocca. L'azione ha generato non poche perplessità, tanto che lo stesso Andrea ha dichiarato: "Ma è scemo? Ma che stai a scherzà, se vuoi dire la tua dillo, mica ti può dire di stare zitto?". In un secondo momento è il modello a seguire Belli, dicendogli: "Ale io stai zitto non te l'ho detto, sei tu che lo hai detto a me". L'attore spazientito dalla faccenda cerca di liquidarlo: "Per me era già finita la cosa. Basta, tu non mi devi dire quello che devo fare, perché vuoi litigare con me? Finiamola qua" prendendogli la faccia tra le mani.

La reazione di Ainett Stephens

La querelle ha infastidito non poco Ainett Stephens che ha accusato Belli di essere stato arrogante nei confronti di un ragazzo che cercava un chiarimento e che gli si era avvicinato con tutte le migliori intenzioni. Un effetto domino, quindi, che ha generato nuove discussioni come quella tra la ex Gatta Nera e Soleil Sorge che, anche in questa occasione, non ha esitato a dire la sua.