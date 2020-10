A Uomini e Donne dalla puntata in onda il 1 ottobre è sbarcata una nuova Dama: Cristina si è già fatta notare dal pubblico per la sua irresistibile verve, la loquacità e la simpatia messe in mostra sia nei video di presentazione inviati alla redazione che al suo arrivo in studio. Ecco tutto quello che c'è da sapere sull'espansiva signora lombarda.

Chi è Cristina

Cristina ha 62 anni e proviene da Milano centro, ma abita a Magenta. Pensionata da alcuni anni, ama leggere e andare a teatro e al cinema. Si è laureata in medicina e ha insegnato per ben 36 anni. Ha inoltre svelato di aver avuto la possibilità di fare recitazione insieme al grande Ernesto Calindri. Grande amante degli animali, Cristina ha tre gatti e due chihuahua, tutti raccolti al gattile e al canile.

La vita privata

Cristina ha raccontato di aver avuto ben sei mariti: "Non ho ammazzato nessuno, son tutti vivi! Li ho solo cacciati di casa. E mai conti intestati! Dicevo: Adesso vai, è finito il periodo". Poi ha precisato che ha parlato di "matrimoni" anche se si è trattato in alcuni casi di convivenze. Il legame più lungo e stabile è stato quello con il padre di sua figlia Camilla: una convivenza durata circa 13 anni. È seguita una storia di otto anni con un uomo più giovane di lei di 23 anni. La loro relazione è finita perché in lui non ha trovato la vitalità che cerca in un compagno: "Era un vecchio dentro! Io amo viaggiare, andare alle mostre, in barca, amo la cultura. Eravamo ai Caraibi e in Venezuela e mi ha detto che si annoiava. Gli ho detto: prendi l'aereo e ritorna a casa tua".

Cristina già interessata a Daniel

"Ho già visto un uomo che mi interessa: è Daniel, mi piace", ha dichiarato Cristina nella puntata del 1 ottobre, manifestando attrazione per uno dei Cavalieri. Anche Daniel è una new entry, ha raccontato di vivere a Milano ma di essere di origini calabresi, di Tropea: "Bellissima, hai la barca lì?", si è subito premurata di sapere la Dama, "Ho visto tanti yacht che ora mi va bene anche il gommone". Lui, però, ha dimostrato di non ricambiare il medesimo interesse, tanto da essere definito "cafone" da Tina Cipollari. Senza peli sulla lingua, Cristina non si è fatta problemi nel commentare un altro Cavaliere, Mario, dal punto di vista estetico: "Hai 57 anni? Ma porca miseria! Non è che li porti molto bene".

Perché Cristina partecipa a Uomini e Donne

Cristina ha inoltre spiegato il motivo per cui ha scelto di partecipare a Uomini e Donne e quale tipo d'uomo sogna di trovare nel programma di Maria De Filippi. Per lei doti importanti sono curiosità e la cultura; grazie alla sua stabilità economica, non va in cerca di un partner ricco: "Sono tranquilla da un paio d'anni, ho avuto solo relazioni fugaci. La persona che cerco io – ora sono seria o cerco di esserlo – è una persona che abbia il fascino per la curiosità in genere, che non abbia pregiudizi di alcun tipo, né omofobia né razzismo, che sono insopportabili. Che ami gli animali. Voglio una persona colta. Sono indipendente, non ho bisogno di una persona che mi mantenga".