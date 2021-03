A Uomini e Donne c'è feeling tra Gemma Galgani e Cataldo Coccoli, il cavaliere di Taranto che ha scelto di corteggiarla. I due si sono incontrati durante una romantica esterna, nonostante la dama abbia già espresso i primi malumori. Mentre Cataldo si dice già disposto ad uscire dal programma insieme a Gemma, lei starebbe tirando il freno. Lei lo ha invitato a casa sua, ma sembra non aver gradito il gesto di Cataldo di tentare un approccio romantico sul divano. Incalzata dallo studio, Gemma ha ammesso che forse non si sente di proseguire la conoscenza, ma i gesti vecchio stile del cavaliere potrebbero convincerla a lasciarsi andare.

Chi è Cataldo Coccoli

Cataldo Coccoli ha 59 anni, è originario di Taranto ma vive ormai da 40 anni a Napoli. Sul suo profilo Instagram si definisce genericamente un artista, che ama il mare, la danza, il buon vino e i piccoli piaceri della vita. In passato è stato sposato ed è padre di due figli, un ragazzo e una ragazza, con i quali ama mostrarsi sui social. A Uomini e Donne Cataldo si è presentato per conoscere la dama Gemma Galgani, chiarendo subito le sue intenzioni: "Mi interessi, sono qui per te, per conoscerti e per portarti un po' di coccole. Vivimi, conoscimi e poi ci mettiamo insieme".

Cataldo a Uomini e Donne per Gemma Galgani

Sin da subito il cavaliere ha mostrato di avere le idee molto chiare e si è lanciato a capofitto nella conoscenza di Gemma Galgani. La dama non è stata parecchio fortunata con gli uomini fino ad ora e le sue relazioni al dating show di Maria De Filippi sono durate sempre molto poco. Il corteggiatore ha voluto prima di tutto fare il punto della situazione con Maurizio Giaroni, il precedente cavaliere di Gemma, che l'ha poi lasciata per iniziare a frequentare Maria Tona. Ma un messaggio equivoco mandato di recente da Maurizio a gemma ha scaldato gli animi in studio e il cavaliere è stato accusato di essere in cerca di visibilità.