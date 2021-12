Chi è Biagio D’Anelli, il nuovo concorrente del GF Vip 2021 con una fidanzata fuori dalla casa Biagio D’Anelli è il nuovo concorrente del Grande Fratello VIP 2021. Gli amanti del reality lo conoscono già: è entrato a far parte dell’edizione nip nel 2010.

A cura di Gaia Martino

In seguito l'annuncio del prolungamento del programma che andrà in onda fino a marzo 2020, Alfonso Signorini ha permesso a nuovi concorrenti di varcare la porta rossa. Dopo Valeria Marini e Giacomo Urtis che partecipano come unico concorrente, anche Biagio D'Anelli ha fatto il suo ingresso nel reality. Non un volto nuovo al programma che lo ha già visto nell'undicesima edizione del Grande Fratello Nip. L'esperto di gossip si è reso subito protagonista di un presunto flirt con Miriana Trevisan: sono stati beccati insieme nel letto e le telecamere hanno registrato qualche movimento sospetto. Si è trattato però di un falso allarme, nessun secondo fine a quanto pare nella loro amicizia: Biagio D'Anelli è fidanzato.

Chi è Biagio D'Anelli e cosa fa nella vita

Appassionato di gossip, di scoop e del mondo dello spettacolo, Biagio D’anelli è il nuovo concorrente del reality condotto da Alfonso Signorini. Il pugliese ha 38 anni ed in passato è stato un organizzatore di eventi ed un talent scout. Ha partecipato all'undicesima edizione del Grande Fratello Nip e nella casa più spiata d'Italia ha raggiunto la notorietà che gli ha permesso di spopolare nel piccolo schermo. È stato infatti spesso ospite nei vari salotti dei programmi Mediaset come Mattino Cinque e Pomeriggio Cinque. Su Instagram è molto seguito: condivide con oltre 111 mila utenti scatti di lavoro e della sua vita di tutti i giorni.

La sua vita privata è stata molto ricca e tra i vari flirt c’è stato anche quello con l’attuale sua inquilina Francesca Cipriani. Oggi, però, l’opinionista è innamorato della sua donna.

Biagio D'Anelli è fidanzato con Silvana Curcio

Biagio D’Anelli e Silvana Curcio

Biagio D'Anelli è fidanzato con Silvana Curcio, una bellissima ragazza che nel 2004 ha partecipato al concorso Miss Italia nel mondo per la Germania. È stato l'opinionista a raccontare i dettagli della sua storia d'amore ospite di Barbara D'Urso, a Pomeriggio Cinque, confessando di essere davvero innamorato della sua dolce metà che vive in Germania, a Stoccarda. Lavora come manager in un'azienda di calzature e custodisce la sua vita privata mantenendo i suoi profili social privati.

Prima di conoscere la Miss, nel 2017 è stato legato sentimentalmente all'ex naufraga de L'Isola dei Famosi Emanuela Tittocchia, storia naufragata a causa di un presunto tradimento.