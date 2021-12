GF Vip, Biagio D’Anelli racconta cosa faceva sotto le coperte con Miriana Trevisan Dopo essere stati beccati a letto insieme, coperti fin sopra la testa, Biagio D’Anelli spiega cosa stava facendo davvero con Miriana Trevisan: “Le stavo togliendo una caccola”.

A cura di Elisabetta Murina

Poteva essere un nuovo flirt nella casa del Grande Fratello Vip, ma alla fine sembra essersi rivelato un falso allarme. Dopo essere stati beccati dalle telecamere a letto insieme, nascosti fin sopra la testa dalle coperte, Biagio D'Anelli e Miriana Trevisan fanno chiarezza su quel risveglio sospetto nella mattina del primo dicembre. A raccontare cosa stavano facendo davvero è stato l'opinionista, new entry del reality, in sauna con Sophie Codegoni e le sorelle Selassié.

Cosa è successo sotto le coperte tra Biagio e Miriana

Tutta apparenza e niente sostanza. Almeno così pare dalle parole di Biagio D'anelli, che durante un momento in sauna ha spiegato a cosa erano dovuti quegli insoliti movimenti delle lenzuola. Nessun nuovo avvicinamento, almeno per ora, ma una motivazione forse un pò bizzarra: una caccola. In sauna le sorelle Selassié e Sophie, l'opinionista ha svelato tutto nel dettaglio:

Io e Miriana sotto le coperte, lo dico perché tanto anche Miriana ha reso pubblica questa cosa. Aveva non una caccola, sai, quei pelucchi dei vestiti. Siccome l’ha avuto per un bel lungo lasso di tempo, allora ieri sera sotto le coperte le ho detto: "Dai, togli sto coso". E lei: "Ma come fai è una cosa intima". Con Giacomo abbiamo iniziato a ridere dicendogli che anche ieri mentre faceva la torta aveva sta caccola. Stamattina si rideva sotto le coperte perché Miriana ha esordito, aprendo gli occhi: "Che c’ho una caccola?”.

Miriana e Biagio a letto insieme

Il primo di dicembre, Miriana e Biagio si sono svegliati insieme nello stesso letto, coperti fin sopra alla testa dalle lenzuola. Sui social si pensava che fosse arrivata l'ora per l'ex ragazza di Non è la Rai di voltare pagina, dopo il flirt con Nicola Pisu, e di iniziare una nuova conoscenza. In molti, però, hanno creduto che questo presunto avvicinamento fosse solamente una strategia per riaccendere di nuovo i riflettori su di lei. E anche per Biagio, nuovo concorrente, frequentatore delle dinamiche dei reality, si pensava fosse l'opportunità per far parlare di sé e guadagnare l'attenzione del pubblico. I movimenti sospetti però si sono rivelati innocenti. Nessuna nuova storia nella casa del GF Vip. Almeno per ora.