Grandi ascolti per la terza stagione de L'Allieva. La fiction con Alessandra Mastronardi e Lino Guanciale si impone nella serata del 4 ottobre 2020 conquistando il 20.5% di share e un netto pari a 4.473.000 spettatori. Troppo distante Live – Non è la D'Urso, che scende sotto i 2 milioni netti tallonata in sovrapposizione da Fabio Fazio. Il suo Che Tempo Che Fa su Rai3 fa benissimo e fa segnare il 9.7% e il 6.3% per il segmento Il Tavolo: è un ottimo risultato. Su La7, il talk show di Massimo Giletti entra nell'Ares Gate intervistando Alberto Tarallo ma non supera il 5.3% di share.

Ascolti tv 4 ottobre 2020

L’Allieva 3 su Rai1 ha stravinto conquistando 4.473.000 spettatori pari al 20.5% di share. Il Che Tempo che Fa di Fabio Fazio su Rai3 fa segnare 2.378.000 spettatori pari ad uno share del 9.7%. Buono anche il risultato di Che tempo che fa – Il Tavolo visto da 1.107.000 spettatori netti per il 6.3% di share. Live – Non è la D'Urso è la scelta di 1.953.000 spettatori netti e il 13.1% di share su Canale 5. Anche qui, come su La7, è stato dato spazio alla lettura dell'Ares Gate, il caso che si sta sollevando dopo il coming out di Gabriel Garko e le parole di Adua Del Vesco e Massimiliano Morra nella casa del Grande Fratello Vip.

Gli ascolti tv sulle altre reti

Il quarto programma più visto è su Italia1: Il libro della giungla si lascia preferire da 1.453.000 spettatori con il 6.6% di share. Su Rai2 la serata NCIS: NCIS Los Angeles e NCIS New Orleans catturano l'attenzione rispettivamente di 1.281.000 spettatori e 1.071.000 spettatori con il 5.1% e il 4.5% di share. Unstoppable – Fuori Controllo, film del 2010 con Chris Pine, Rosario Dawson e Denzel Washington, è stato visto da 928.000 spettatori netti per il 4.2% di share. Masterchef Italia è la scelta di 547.000 spettatori netti per il 2.8% di share. Gang Latine a Milano è la scelta di 345.000 spettatori per l'1.5% di share.