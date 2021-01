in foto: Per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy

Nella casa del Grande Fratello Vip, Cecilia Capriotti ha mosso delle critiche a Carlotta Dell'Isola. Ha evidenziato delle circostanze durante le quali, l'ex concorrente di Temptation Island avrebbe versato lacrime che non le sono sembrate sincere. Poi l'ha rimproverata di fare sceneggiate solo per guadagnare consensi.

Cecilia Capriotti non crede alle lacrime di Carlotta Dell'Isola

In tre occasioni in particolare, Cecilia Capriotti si è insospettita assistendo alle lacrime dei Carlotta Dell'Isola. Mentre aveva un battibecco con Tommaso Zorzi ha pianto quando, secondo Cecilia, avrebbe dovuto assumersi le sue responsabilità. Poi, ha nominato Maria Teresa Ruta e si è scusata con le lacrime agli occhi. Infine, il giorno dopo l'Epifania, avrebbe prima indicato Stefania Orlando come sua preferita poi sarebbe andata a piangere da Cecilia Capriotti e si sarebbe scusata per non avere scelto lei.

La reazione di Cecilia Capriotti

Cecilia Capriotti ha criticato il comportamento di Carlotta Dell'Isola. Le ha suggerito di essere più coerente quando decide di prendere una posizione. Secondo la showgirl, non dovrebbe tornare sui suoi passi ogni volta che prende una decisione. Se quando si espone, scoppia a piangere, potrebbe sembrare semplicemente una strategia:

"Quando uno fa una cosa poi non deve piangere. Se fai una cosa, vai fino in fondo. Non puoi nominare Maria Teresa e poi andare a piangere con lei, per avere la sua approvazione. Non puoi scegliere Stefania e poi venire a piangere da me. È come dire: ‘Quando faccio una cosa ne sono consapevole, però dopo vado a chiedere scusa piangendo'. Mia nonna diceva: ‘Il pianto frutta‘. L'ho visto un po' eccessivo questo pianto. Se all'inizio non ti poni il problema, non farti problemi neanche dopo. Sono tre volte che piangi per cose inutili. Non piangere per cose stupide. Se piangi dopo sembra il pianto del coccodrillo. Se prendi una decisione portala avanti".

Carlotta ha rispedito le accuse al mittente: "Io non vado a comando. Cecilia io un giorno stavo di mer**, ma mi sono chiusa in bagno da sola senza farmi vedere. Non voglio che pensi che piango a comando".