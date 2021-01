in foto: Foto di C. Capriotti da Endemol

Il Grande Fratello Vip non va in scena solo all'interno della mura della Casa, ma anche sui social. Cecilia Capriotti, appena rientrata dopo essere stata eliminata nel corso della 33esima puntata, è stata protagonista di un acceso scontro social contro Cecilia, la tata di Tommaso Zorzi. Molto attiva sui social, la signora che si occupa di lui sin da quando era bambino ha fatto una battuta sull'età della Capriotti, scatenando quest'ultima che ha addirittura minacciato querele.

La lite social tra tata Cecilia e la Capriotti

Tata Cecilia, come ormai la chiamano tutti sul web dov'è diventata molto popolare, ha fatto riferimento a quando la Capriotti ha dichiarato di avere 40 anni. In realtà, l'ex concorrente è nata nel 1976. "Cecilia a sbagliato a 45 anni credo quindi è più sorella che Mamma, Amore", ha twittato la tata di Tommaso, dimenticando qualche "h". Piccatissima la replica di Cecilia, che nella sua ira si è lasciata andare a un'uscita decisamente infelice, sostenendo come Zorzi dovrebbe "insegnare un po' di educazione" alla donna:

Intanto impara a scrivere italiano, vergognati per ciò che scrivi, quando uscirà Tommaso gli racconterò tutto, e spero che ti insegni un po' di educazione, altri insulti e ti denuncio.

Chi è Cecilia, la tata di Tommaso Zorzi

La signora Cecilia ha poi pubblicato un tweet in cui si è detta dispiaciuta per quanto accaduto. Nel frattempo, ha ricevuto moltissima solidarietà dai fan di Zorzi: "Mi spiace moltissimo per quello che è successo ieri e oggi ma purtroppo non sono riuscita a mettere like a tutti nei commenti. Vi amo e grazie di cuore (speriamo di aver scritto bene in italiano)". Cecilia è di origine peruviana, è arrivata a casa di Tommaso ben 21 anni fa e ancora oggi si occupa di lui per molte cose. È un'ottima cuoca e per per Zorzi è come una seconda mamma, tanto che lui l'ha paragonata alla "Tata" dell'omonima sitcom con Fran Drescher. A novembre è apparsa in collegamento con il GF Vip per una telefonata al suo Tommaso (video sotto). Così, Cecilia è diventata una vera celebrità e si è guadagnata un posto nel cuore dei fan dell'influencer, insieme alle altre persone vicine a Tommaso, come la mamma Armanda Frassinetti, la sorella Gaia Zorzi e l'agente Lazzaro Fantasia. Persino Gilda, la cagnetta di Tommy, è ormai una "vip", a dimostrazione dell'enorme seguito del gieffino.