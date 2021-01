Cecilia Capriotti è la concorrente eliminata della puntata numero 33 del Grande Fratello Vip, in onda lunedì 18 gennaio 2021. Nel terzo appuntamento del 2021 con il reality condotto da Alfonso Signorini, un altro concorrente ha dovuto lasciare la Casa più spiata d'Italia. Erano ben quattro le concorrenti in nomination, tutte donne. La prima a salvarsi è stata Dayane Mello. "Grazie a tutta Italia, vi amo tanto", ha detto lei in attesa di conoscere l'esito del televoto per le restanti concorrenti in nomination. La seconda a salvarsi è stata Stefania Orlando, che poco prima di conoscere il verdetto aveva rimarcato quanto sia importante per lei Tommaso Zorzi "nonostante non ci sia più la complicità di un tempo". Poi il verdetto.

Le parole della concorrente eliminata

Tra Carlotta Dell'Isola e Cecilia Capriotti ad avere la peggio è stata Cecilia Capriotti. La concorrente ha commentato: "Me lo sentivo". Prima di lasciare la casa, ha ricevuto un'emozionante sorpresa. La sua bambina le ha mandato un video in cui esprimeva tutto l'amore che prova per la sua mamma: "Ti amo fino alla luna". In lacrime, Cecilia ha commentato: "Mi manca da morire, mi sarebbe piaciuto rimanere ma fuori abbiamo una vita bellissima". Con queste parole la concorrente eliminata ha lasciato la casa del Grande Fratello Vip.

Le 4 nominate del Gf Vip

Quattro nominate in tutto, tutte donne per l'eliminazione della puntata del 19 gennaio: Carlotta Dell'Isola, Dayane Mello, Cecilia Capriotti, Stefania Orlando. Secondo quanto è risultato dal sondaggio effettuato da Fanpage.it, i cui risultati sono stati resi noti prima della puntata, la concorrente da salvare era Stefania Orlando mentre quella da eliminare, sempre stando ai nostri lettori che hanno partecipato al sondaggio, era Cecilia Capriotti.

Quando finisce il Grande Fratello Vip

Ma quando finisce il Grande Fratello Vip? Eh, una scalata che appare ancora lunga. Il prolungamento della trasmissione ha costretto tutti i concorrenti a continuare oltre le feste natalizie e fino al nuovo anno. Il reality show in un primo momento doveva terminare l'8 febbraio, ma c'è stato un ulteriore prolungamento con la finale che si terrà il 26 febbraio. Una vera e propria maratona.