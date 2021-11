Casa Vianello su Prime Video, quando l’iconica sitcom con Sandra e Raimondo sarà in streaming A partire dal primo dicembre sarà disponibile una delle sit-com più amate della storia della televisione italiana, ovvero “Casa Vianello” di cui si potranno vedere le prime tre stagioni.

A cura di Ilaria Costabile

A partire dal 1 dicembre su Amazon Prime Video arrivano le prime tre stagioni di una delle sit-com italiane più famose e amate di sempre, si tratta di "Casa Vianello", i cui iconici protagonisti sono Sandra Mondaini e Raimondo Vianello. Una scelta interessante, quella di riportare in auge uno dei prodotti cult di Mediaset, su una piattaforma che non è quella streaming della rete. Rivedremo, quindi, i battibecchi tra i due coniugi, nonché grandi volti della tv, facendo un incredibile tuffo nel passato.

Il successo di Casa Vianello

Il mese di dicembre inizia nel miglior modo possibile, dando spazio ad un bel po' di nostalgia al ritmo della sigla di Casa Vianello, con l'indimenticabile jingle scritto dal compositore Augusto Martelli e diventato un vero e proprio cult. La sit-com andò in onda per la prima volta nel 1988 e fu trasmessa fino al 2007 su Canale 5, ambientata in quello che nell'immaginario sarebbe dovuto essere l'appartamento dei coniugi Vianello sempre pronti a battibeccare, per poi fare pace, e riprendere nuovamente a bisticciare in un circolo vizioso di equivoci e risate. Sempre accompagnati dalla governante interpretata da Giorgia Trasselli, fedele compagna di disavventure di un coniuge, o dell'altro, incaricata di mantenere segreti e appianare i disastri dei due.

Le altre proposte di Prime Video

La piattaforma streaming di Amazon, cavalcando l'onda dell'effetto nostalgia, introduce anche tutta la saga di Harry Potter tra le scelte di questo mese. A partire dal primo dicembre, infatti, ci saranno anche gli otto film con protagonista il mago nato dalla penna di J.K. Rowling, dopo che una vera e propria maratona ha accompagnato gli appassionati anche nei mesi più duri della pandemia su Canale 5. Tra le nuove uscite, invece, arriva anche il docu-reality incentrato sulla famiglia di Fedez e Chiara Ferragni, per l'appunto "The Ferragnez" in cui verrà disegnato un ritratto inedito della coppia più famosa d'Italia.