A Grande Richiesta, il contenitore del sabato sera di Rai1 dedicato a speciali monografici sulle icone della musica italiana, si sposta al martedì. Dopo i risultati affatto esaltanti delle scorse settimane, con i flop della puntata di San Valentino e Minaccia Bionda dedicato a Patty Pravo, la prima rete del servizio pubblico ha anticipato al martedì sera lo speciale Che sarà sarà tutto intitolato ai Ricchi e Poveri. A

Alla conduzione dello show prodotto in collaborazione con Ballandi ci sarà Carlo Conti, come già anticipato nelle scorse settimane nel corso della conferenza stampa di presentazione del programma. Appuntamento dunque per martedì 23 febbraio con il terzo appuntamento della stagione, che non dovrà quindi fare i conti con la corazzata di C'è Posta per Te, il people show di Maria De Filippi capace di umiliare letteralmente la concorrenza nelle ultime settimane, superando ogni volta il 30 % di share.

Al posto di Che sarà sarà, inizialmente previsto per sabato 27, Rai 1 proporrà contro la miniserie Ottilie Von Faber-Castell – Una Donna Coraggiosa.

La decisione non può che dipendere dal deludente dato di ascolti raccolto dallo spettacolo musicale nelle prime due settimane di messa in onda. Drammatico si era rivelato l'esordio del 13 febbraio con la serata dal titolo Parlami d’amore che aveva collezionato un 10.2% di share, ben al di sotto delle aspettative della rete. La serata, in quel caso, era stata affidata alla conduzione di Veronica Pivetti e Paolo Conticini. Addirittura peggio gli ascolti di Minaccia bionda, lo show per Patty Pravo condotto da Flavio Insinna, che si era fermato all'8.3%.

Il ciclo A grande richiesta non finisce con l'appuntamento di questa sera. Dopo la settimana sanremese è infatti previsto Non sono una signora con Alberto Matano, per celebrare Loredana Bertè, che tra l'altro sarà anche tra gli ospiti d'onore del Festival di Sanremo.