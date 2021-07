“Can Yaman e Diletta Leotta arriveranno di domenica su Canale 5” Can Yaman e Diletta Leotta sono la coppia più chiacchierata di sempre. La loro storia d’amore, infatti, ha generato interesse e suscitato qualche dubbio tra i fan e, forse, è anche per questo che Silvia Toffanin, già a lavoro sulla nuova versione del suo talk show, stavolta in onda anche la domenica, vorrebbe come primi ospiti pronti a raccontarsi proprio loro.

A cura di Ilaria Costabile

La nuova stagione televisiva sta pian piano prendendo forma e tra una vacanza e l'altra, autori e conduttori tv stanno già pensando a come poter costruire al meglio le nuove proposte di intrattenimento per il pubblico. Tra i programmi che generano più attenzione c'è il prolungamento di Verissimo della domenica pomeriggio affidato, ovviamente, a Silvia Toffanin. Secondo quanto appreso da Blasting News sembrerebbe che la conduttrice abbia già in mente i primi ospiti, ovvero la coppia più chiacchierata dell'anno: Can Yaman e Diletta Leotta.

Can Yaman e Diletta Leotta primi ospiti a Verissimo?

Silvia Toffanin ha avuto come protagonisti delle sue puntate del talk show sia l'attore turco che la conduttrice sportiva, quando ancora non erano una coppia e il loro incontro sembrava qualcosa di lontano. Adesso che la situazione è cambiata e i due hanno iniziato una storia d'amore, non potrebbe esserci inizio più scoppiettante per una trasmissione che si appresta ad occupare tutta la nuova stagione invernale, che quello con la coppia più chiacchierata dell'anno. Secondo Blasting News, quindi, tra i personaggi corteggiati dalla redazione di Verissimo che ripartirà a settembre, ci sarebbero proprio loro.

I dubbi sulla storia d'amore

Sarebbe un'occasione per la coppia, un modo per raccontarsi e per parlare di questa relazione che è stata nell'occhio del ciclone per diversi mesi, generando dubbi e pettegolezzi di ogni genere sulla veridicità del loro sentimento. Con gli ultimi scatti pubblicati sul settimanale Chi, in cui sembrava essere scoppiata la passione, sembra che le voci sul loro conto siano state messe a tacere, anzi, stando a quanto rivela il padre dell'attore, avrebbero anche intenzione di sposarsi. L'amore tra Can Yaman e Diletta Leotta, però, ha attraversato vari alti e bassi, in cui non sono mancati momenti di allontanamento e di crisi, poi risolti dopo qualche settimana di distanza. Se dovessero accettare, quindi, il possibile invito di Silvia Toffanin potrebbero mettere a tacere tutti i dubbi, una volta per tutte.