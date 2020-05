Oggi Rosario Fiorello compie 60 anni e non potevano mancare gli auguri degli amici di sempre, Jovanotti e Amadeus. Conosciuti entrambi in uno dei tanti villaggi turistici dove ha lavorato in gioventù e compagni di avventura a Radio Deejay agli esordi delle loro carriere, hanno affidato ai rispettivi social gli auguri al loro ‘ciuri' e Lorenzo Cherubini lo ha definito il più grande uomo di spettacolo dopo il Big Bang.

BUON COMPLEANNO Fiorello, il più bravo il più bello il più FIORELLO! ti vogliamo bene Rosario! sei il più grande uomo di spettacolo dopo il big bang! ma sei pure il mio amico Fiore e tutte le aiuole del mondo oggi ti festeggiano! sossessanta!

Gli auguri di Amadeus dal profilo congiunto

Amadeus si è spostato su Instagram, essendo assente su Twitter, e dal profilo congiunto con la moglie Giovanna Civitillo ha fatto gli auguri di compleanno al suo ‘Ciuri', che in siciliano vuol dire fiore. Un soprannome che da tempo accompagna la loro amicizia e che ha caratterizzato anche il loro sodalizio in tv al Festival di Sanremo 2020. Un'edizione andata talmente bene da aver aperto un varco per Sanremo 2021, per il quale, coronavirus permettendo, sono entrambi i candidati più richiesti, sia dal pubblico che dalla Rai. Il direttore generale Coletta ha dichiarato di non averne ancora parlato con loro ma lo stesso Fiorello si è esposto dicendo che farà il prossimo sanremo e poi andrà in pensione. L'amicizia con Ama è stata centrale per il successo della scorsa kermesse, che ha beneficiato di una particolare e intima sinergia sul palco, vincente in più di un'occasione, soprattutto nei momenti più complicati, come l'abbandono improvviso di Bugo sul palco dopo ‘lo sgambetto' di Morgan.

Mica male per avere 117 anni in due. Auguri Amico Mio. 60 anni al top. Buon compleanno

Gli auguri di altri amici e colleghi

Tanti altri amici e colleghi hanno rivolto i loro sentiti auguri di buon compleanno a Fiorello. Tra questi, Simona Ventura, Frankie hi-nrg mc, Giovanni Vernia, Marco Baldini (sua ex spalla artistica) e Paola Cortellesi, che oggi festeggia anche il compleanno della sua migliore amica, Laura Pausini.