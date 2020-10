Nelle ultime ore la conduttrice Rai Eleonora Daniele ha raccontato di essere stata vittima di bullismo sui social, dopo le parole che Fedez ha speso nei suoi confronti, in difesa della moglie Chiara Ferragni. La conduttrice aveva accusato la famosa influencer di non aver più parlato dell'emergenza Coronavirus, dopo lo scorso marzo. Il rapper non l'aveva presa bene. E si era sfogato tramite Instagram Stories. Parole, le sue, che avrebbero sollevato un polverone mediatico nei confronti di Eleonora Daniele, rimasta vittima, a sua detta, dei cosiddetti ‘leoni da tastiera'.

L'intervento del Codacons in difesa di Eleonora Daniele

Dopo la denuncia della conduttrice, sulla questione è intervenuto il Codacons, che ora chiede l'intervento della magistratura contro l'incitazione alla violenza sul web. L'associazione è pronta a parlare di violenza sessista: "Da Fedez abbiamo assistito ancora una volta ad una violenza sessista inaudita, di cui ha fatto le spese una conduttrice colpevole di aver espresso una velata critica a Chiara Ferragni". Il presidente Carlo Rienzi ha spiegato all'Adnkronos che, se Eleonora Daniele è d'accordo, il Codacons sporgerà denuncia per istigazione a delinquere:

Fa tristezza he sul web la violenza sia così frequente, e credo che sia necessario stabilire delle regole anche con legge per prevenirla ed impedirla. Stiamo valutando, se Eleonora Daniele è d'accordo e ci da l'ok, perché naturalmente deve essere d'accordo la diretta interessata, procediamo con una nuova denuncia per istigazione a commettere reato.

Cosa ha detto Eleonora Daniele sui Ferragnez

Ad infiammare la polemica sono state le parole di Eleonora Daniele in diretta a Storie Italiane. La conduttrice ha detto la sua su Chiara Ferragni, intervistata da Simona Ventura. Criticando quanto fatto dall'influencer sulla gestione della pandemia: “Sbaglio o non le ho sentito dire nulla riguardo al Covid? Una che ha tutti quei follower, che è così conosciuta e amata, dovrebbe avere una responsabilità sociale verso i ragazzi oggi, no? Come dire, qualche messaggio in più di un certo tipo, forse, dovrebbe arrivare”. La conduttrice poi si è rivolta ai Ferragnez chiedendo scusa per la sua presa di posizione, esprimendo la sua solidarietà per l'influencer che sta affrontando la sua seconda gravidanza, ai tempi del Covid: