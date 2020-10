Scontro a distanza tra Eleonora Daniele e Fedez a proposito di un momento andato in onda a Storie Italiane. La conduttrice del format mattutino di Rai1 si è collegata in diretta con Simona Ventura per promuovere lo speciale andato in onda su Rai2 il 12 ottobre, dedicato a Chiara Ferragni con la messa in onda del suo documentario e una intervista dell’influencer. Daniele, commentando la responsabilità connessa a chi gode di un forte seguito sui social, ha mosso però un appunto all’influencer a proposito del suo impegno sul fronte della lotta al Covid: “Sbaglio o non le ho sentito dire nulla riguardo al Covid? Una che ha tutti quei follower, che è così conosciuta e amata, dovrebbe avere una responsabilità sociale verso i ragazzi oggi, no? Come dire, qualche messaggio in più di un certo tipo, forse, dovrebbe arrivare”.

Simona Ventura: “Ferragni ha promosso una raccolta fondi”

A opporsi la Ventura che ha ricordato l’impegno profuso da Chiara e dal marito Fedez all’inizio della pandemia: “Innanzitutto è stata la prima a fare una raccolta fondi per creare un reparto di terapia intensiva quando, a marzo, non sapevamo il nemico che stavamo andando ad affrontare”. “Quindi parliamo di marzo aprile, durante il lockdown, ma ultimamente non l’abbiamo sentita parlare di questo, o sbaglio?”, ha proseguito Daniele. Poco più tardi è arrivato un altro appunto da parte della conduttrice che, commentando l’immagine andata in onda poco prima tratta da un servizio di Vanity Fair, si è dissociata: “Prima è andata un’immagine da Vanity Fair con la Ferragni vestita da Madonna, su questa cosa qua vorrei evitare di entrare. Siccome c’è il Codacons che ha fatto una denuncia, e il Codacons è un’associazione dei consumatori molto importante per la quale io ho grandissima stima”.

Fedez contro Eleonora Daniele: “Questo sarebbe servizio pubblico?”

Le dichiarazioni di Eleonora Daniele sono diventate virali sui social al punto che perfino Fedez, marito della Ferragni, ha commentato aspramente l’episodio: “Questo sarebbe servizio pubblico? poi mi verrebbe da chiedere invece cosa ha fatto di utile durante la pandemia questa signorina visto il tono inquisitorio, l’attestato di stima per il Codacons parla da solo. L’opera di Vanity Fair e di Francesco Vezzoli comunque, per dire”. Anche Valentina, sorella di Chiara Ferragni, si è scagliata contro la conduttrice e tra i commenti a un post pubblicato su Instagram da Trash Italiano ha scritto: "E lei al posto di criticare cosa ha fatto?".

Eleonora Daniele si scusa: “Ho dimenticato il suo impegno”

Riconoscendo lo scivolone, Eleonora Daniele si è scusata con Chiara Ferragni con un tweet: “Ieri parlando di Chiara Ferragni ho lanciato una bellissima copertina su di lei. È vero, ho dimenticato del grande impegno sulla raccolta per ospedale Covid e me ne scuso. A dimostrazione della mia buona fede ho trasmesso l’anticipazione della sua intervista con Simona Ventura”.