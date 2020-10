Eleonora Daniele ha aperto la puntata di Storie Italiane, trasmessa mercoledì 14 ottobre, scusandosi con Fedez e Chiara Ferragni per quanto dichiarato nelle scorse ore. La conduttrice aveva accusato l'influencer di non aver fatto niente durante l'emergenza Coronavirus per sensibilizzare i suoi tantissimi fan. Eleonora Daniele sostiene che dopo le parole che Fedez ha speso per difendere la moglie, sarebbe stata vittima di bullismo.

Le scuse di Eleonora Daniele ai Ferragnez

Eleonora Daniele ha reputato giusto scusarsi con Chiara Ferragni e Fedez per la gaffe fatta in diretta. Poi, ha rimarcato il bullismo di cui sarebbe stata vittima a seguito della replica del cantante alle sue parole. Spera che Fedez possa condurre insieme a lei una battaglia contro i leoni da tastiera. Infine, ha espresso la sua solidarietà a Chiara Ferragni che affronterà la gravidanza in questo periodo delicato, in cui il problema del Covid non è ancora stato risolto:

"L'altro giorno, parlando di Chiara Ferragni, in uno spazio dedicato al lancio del suo bel documentario in onda su Rai2, ho dimenticato di ricordare il suo grande impegno nel pieno della pandemia durante il lockdown. Ieri pomeriggio mi sono scusata sui social, lo faccio anche oggi in diretta, senza nessuna polemica. Lo sfogo del momento di Fedez ieri sui social ha scatenato inevitabilmente una sorta di bullismo di cui sono stata vittima. Bullismo nei miei confronti ovviamente. Un fenomeno che, lo sapete bene, è molto pericoloso. Noi ne parliamo tantissimo in questa trasmissione, combattiamo il fenomeno degli odiatori da tastiera, odiatori del web. Sono sicura che Fedez ci aiuterà in questa battaglia e magari la farà insieme a noi. So che è molto attento a questi temi, è un ragazzo intelligente. È un ragazzo che non vuole questo tipo di reazioni. È inutile dirlo ma lo preciso. Non ho nulla contro Fedez e Chiara. Abbiamo parlato spesso di loro anche durante il lockdown. Da mamma voglio mandare un grande abbraccio a questi due genitori. Lo avevo già fatto la settimana scorsa ma purtroppo forse non era arrivato quel messaggio. Purtroppo spesso arrivano i messaggi negativi e non quelli positivi. So cosa significa essere in gravidanza durante il Covid perché ero in onda durante l'emergenza. Un grande abbraccio a Fedez e a Chiara, spero che un giorno possiamo fare una bella intervista e raccontare le cose belle che fate. Ci rivedremo sui social".

Cosa ha detto Eleonora Daniele su Chiara Ferragni

A innescare la polemica che ha tenuto banco sui social nelle ultime ore, quanto dichiarato da Eleonora Daniele in diretta a Storie Italiane. Mentre intervistava Simona Ventura, la conduttrice ha detto la sua sull'influencer Chiara Ferragni: “Sbaglio o non le ho sentito dire nulla riguardo al Covid? Una che ha tutti quei follower, che è così conosciuta e amata, dovrebbe avere una responsabilità sociale verso i ragazzi oggi, no? Come dire, qualche messaggio in più di un certo tipo, forse, dovrebbe arrivare”. Simona Ventura ha provato a ricordarle quanto fatto dai Ferragnez nel corso dell'emergenza Coronavirus, ma Eleonora Daniele ha proseguito: "Parliamo di marzo, aprile, durante il lockdown, ma ultimamente non l’abbiamo sentita parlare di questo, o sbaglio?”.

La replica di Fedez a Eleonora Daniele

La replica di Fedez non si è fatta attendere. Su Twitter il cantante ha dichiarato: “Questo sarebbe servizio pubblico? poi mi verrebbe da chiedere invece cosa ha fatto di utile durante la pandemia questa signorina visto il tono inquisitorio". Il suo sfogo è proseguito nelle Instagram Stories: "Una giornalista che arriva direttamente dal Grande Fratello, con un tono inquisitorio dice che mia moglie avrebbe dovuto fare di più, nonostante lei non ricopra un ruolo politico in questo Paese. Mentre la giornalista lavora per il servizio pubblico pagato dallo Stato e avrebbe dovuto informarsi sulle cose che dice". Ecco lo sfogo completo.