Bruno Vespa e la moglie bloccati in ascensore alla vigilia della Prima alla Scala Il giornalista e sua moglie sono infatti rimasti bloccati all’interno dell’ascensore dell’hotel di Milano dove alloggiano in questi giorni. “C’è di peggio”, ha commentato Vespa ironicamente.

A cura di Andrea Parrella

Inconveniente per Bruno Vespa e Augusta Iannini alla vigilia della prima della Scala, che Vespa ha presentato in compagnia di Milly Carlucci. Il giornalista e sua moglie sono infatti rimasti bloccati all’interno dell’ascensore dell’hotel Entreprise di Corso Sempione a Milano, dove alloggiano in questi giorni. Il tutto è accaduto proprio alla vigilia della Prima della Scala, tornata aperta al pubblico dopo la versione unicamente televisiva dello scorso anno, celebrata come da tradizione nel giorno della festività di Sant'Ambrogio del 7 dicembre. Per liberare il giornalista e la consorte è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco, che hanno dovuto sbloccare l'ascensore. Per i due nemmeno uno spavento, “C’è di peggio”, ha commentato ironicamente Vespa, contattato al telefono dall’Ansa.

Il Macbeth di Verdi alla Prima della Scala

Il Macbeth di Giuseppe Verdi è l'opera scelta per la Prima della Scala del 7 dicembre 2021. La direzione musicale è in capo al Maestro Riccardo Chailly che completa, dopo Giovanna d'Arco e Attila, la trilogia giovanile di Verdi. Dirige l'opera il regista David Livermore. La scenografia è di Giò Forma, i costumi sono di Gianluca Falaschi. Le voci che interpretano il Macbeth di Verdi sono di Anna Netrebko, Luca Salsi, Francesco Meli e Ildar Abdrazakov.

Prima della Scala: gli orari e i canali anche in streaming

La stagione del Teatro della Scala si inaugura con la Prima. Gli orari a partire dalle 17.45 del 7 dicembre tramsesso in diretta su Rai1, su Radio3 e in streaming su RaiPlay. La Prima della Scala sarà disponibile on demand fino a 15 giorni dopo la prima. Un dispiegamento di forze senza precedenti: tre ore di trasmissione, 13 telecamere in alta definizione, 45 microfoni nella buca d'orchestra, 11 microfoni per i solisti e uno staff complessivo di 50 personetra cameraman, microfonisti, tecnici audio e video sarà impegnato per le oltre tre ore di trasmissione. L'opera verrà replicata in differita nelle sale di Australia, sud America, Russia, Belgio, Francia. Ulteriori repliche sono previste nei prossimi mesi in molti cinema europei.