La Prima della Scala in diretta esclusiva sulla Rai: ecco come vederla

La Prima della Scala è l'evento culturale più importante della stagione. Si terrà il 7 dicembre al Teatro della Scala di Milano, ovviamente, ma sarà possibile seguire la diretta televisiva di Rai Cultura del Macbeth di Verdi su Rai1, Radio3 e RaiPlay. Un grande dispiegamento di forze e risorse da parte del servizio pubblico per garantire la visione del Macbeth nelle case degli italiani. "Perché la grande musica è di tutti" fa sapere la Rai attraverso il comunicato ufficiale. L'opera sarà raccontata da Milly Carlucci e Bruno Vespa con i collegamenti di Stefania Battistini dal foyer.

I protagonisti della Prima della Scala

Il Macbeth di Giuseppe Verdi è l'opera scelta per la Prima della Scala del 7 dicembre 2021. La direzione musicale è in capo al Maestro Riccardo Chailly che completa, dopo Giovanna d'Arco e Attila, la trilogia giovanile di Verdi. Dirige l'opera il regista David Livermore. La scenografia è di Giò Forma, i costumi sono di Gianluca Falaschi. Le voci che interpretano il Macbeth di Verdi sono di Anna Netrebko, Luca Salsi, Francesco Meli e Ildar Abdrazakov.

Prima della Scala: gli orari e i canali anche in streaming

La stagione del Teatro della Scala si inaugura con la Prima. Gli orari a partire dalle 17.45 del 7 dicembre tramsesso in diretta su Rai1, su Radio3 e in streaming su RaiPlay. La Prima della Scala sarà disponibile on demand fino a 15 giorni dopo la prima. Un dispiegamento di forze senza precedenti: tre ore di trasmissione, 13 telecamere in alta definizione, 45 microfoni nella buca d'orchestra, 11 microfoni per i solisti e uno staff complessivo di 50 personetra cameraman, microfonisti, tecnici audio e video sarà impegnato per le oltre tre ore di trasmissione. L'opera verrà replicata in differita nelle sale di Australia, sud America, Russia, Belgio, Francia. Ulteriori repliche sono previste nei prossimi mesi in molti cinema europei.