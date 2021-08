Bob Odenkirk aggiorna i fan sulle sue condizioni di salute: “Sto molto meglio” Le condizioni di salute di Bob Odenkirk sono in progressivo miglioramento. L’attore continua a twittare sul suo stato e scherza citando il capolavoro di Frank Capra: “Ho avuto la mia settimana in stile “La vita è meravigliosa” in cui le persone insistevano affinché potessi rendere il mondo leggermente migliore. Grazie, amo tutti in questo momento, ma manteniamo le aspettative ragionevoli!”.

Le condizioni di salute di Bob Odenkirk sono in progressivo miglioramento. L'attore di "Better call Saul" e "Nobody" ha twittato venerdì scorso sulle sue condizioni, ringraziando tutti i fan che lo hanno letteralmente investito di affetto. Ha citato il capolavoro di Frank Capra, "La vita è meravigliosa" e ha specificato di sentirsi molto meglio. Come è noto, un malore di natura cardiaca ha colpito l'attore mentre era sul set di "Better call Saul" per completare le riprese dell'ultima stagione della serie. Dopo la grande paura per la notizia, l'attore è completamente fuori pericolo ma è ancora convalescente.

Il tweet di Bob Odenkirk

È lo stesso Bob Odenkirk ad assicurare i fan circa il suo stato di salute ed è riuscito anche a scherzare: "Sto benissimo. Ho avuto la mia settimana in stile "La vita è meravigliosa" in cui le persone insistevano affinché potessi rendere il mondo leggermente migliore. Oh! Grazie, amo tutti in questo momento, ma manteniamo le aspettative ragionevoli!".

Il malore

Il 27 luglio, Bob Odenkirk, 58 anni, si è accasciato improvvisamente al suolo nel corso delle riprese della sesta stagione di “Better Call Saul”. Trasportato d'urgenza in ospedale, la notizia ha fatto il giro del mondo e ha tenuto con il fiato sospeso decine di migliaia di fan e celebrità come Bryan Cranston, che hanno da subito espresso grande preoccupazione.

Stamattina mi sono svegliato con una notizia che mi ha fatto stare in ansia tutto il giorno. Il mio amico, Bob Odenkirk è collassato la scorsa notte sul set di Better Call Saul. Si trova nell’ospedale di Albuquerque e sta ricevendo da parte dei medici, tutte le cure di cui ha bisogno, ma al momento le sue condizioni di salute non sono state ancora rese note al pubblico. Per favore, ritagliatevi un momento nella giornata oggi per pensare a lui, per mandargli pensieri positivi e preghiere, grazie.

Dopo poche ore, è stato lo stesso attore che ha rassicurato sulle sue condizioni, riferendo di aver avuto "un piccolo infarto" e che sarebbe presto tornato sul set.