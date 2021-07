Bob Odenkirk trasportato d’urgenza in ospedale, l’attore è collassato sul set di Better call Saul Preoccupano le notizie diffuse da TMZ che riguardano Bob Odenkirk. L’attore, amatissimo per avere interpretato il personaggio di Saul Goodman nelle serie Breaking Bad e Better call Saul, ha avuto un malore mentre era sul set. Dopo essere collassato, è stato trasportato d’urgenza in ospedale. È ancora ricoverato.

A cura di Daniela Seclì

Bob Odenkirk è stato portato d'urgenza in ospedale dopo avere avuto un malore. La notizia che preoccupa i fan è stata diffusa da TMZ, che ha citato fonti vicine alla produzione della serie Better call Saul. Secondo quanto riporta il tabloid, l'attore amatissimo per avere interpretato il personaggio di Saul Goodman prima nella serie Breaking bad, poi nella già citata Better call Saul, in queste ore si trovava sul set quando si sarebbe sentito male.

Bob Odenkirk ha avuto un malore sul set

TMZ cita fonti vicine alla produzione della serie Netflix. In queste ore, Bob Odenkirk si trova in New Mexico dove sta girando i nuovi episodi di Better call Saul, che andranno a comporre la sesta e ultima stagione del fortunato spin-off di Breaking Bad. All'improvviso, mentre era circondato dal resto del cast, l'attore è collassato. I membri della troupe e gli altri attori presenti in scena si sono subito precipitati a controllare cosa fosse accaduto e a soccorrerlo. Hanno chiamato tempestivamente un'ambulanza, che giunta sul luogo ha trasportato l'attore d'urgenza in ospedale.

Come sta Bob Odenkirk: l'attore è ancora ricoverato in ospedale

Bob Odenkirk è stato trasportato d'urgenza in ospedale. Le fonti che hanno descritto l'accaduto a TMZ hanno aggiunto che non era chiaro se il cinquantottenne avesse già ripreso i sensi o meno, quando è stato caricato sull'ambulanza. Una persona vicina a Bob Odenkirk, tuttavia, ha fatto sapere al tabloid che l'attore è ancora ricoverato in ospedale e i dottori si stanno prendendo cura di lui. Al momento, non sono state diffuse ulteriori notizie circa le sue condizioni di salute, né sono state rese note le cause del malore. Non resta che attendere le prossime ore per avere aggiornamenti – si spera rassicuranti – sulle condizioni di salute di Odenkirk.