Biagio di Maro è il cavaliere del Trono Over di Uomini e Donne che ha conquistato Gemma Galgani. Mentre le anticipazioni parlano di una lite tra la dama e Tina Cipollari talmente accesa da portare la settantenne a lasciare lo studio senza la certezza di fare ritorno, Biagio si racconta sul magazine dedicato al programma di Maria De Filippi e spende bellissime parole per Gemma.

Biagio di Maro attratto da Gemma Galgani

Tra Gemma Galgani e Biagio di Maro ci sono stati dei baci. La donna, tuttavia, è rimasta male quando ha appreso che lui sta frequentando anche Maria. Nell’intervista rilasciata a Uomini e Donne magazine, Biagio ha spiegato cosa lo ha colpito della Galgani. Ritiene di essere in grado di corteggiarla come merita:

“Mi piace moltissimo. Io non l'avevo ovviamente mai vista dal vivo e non credevo fosse così bella. Il modo in cui cammina, in cui parla mi attrae molto. Gemma per me è una super donna che sa dare delle sensazioni molto forti quando si trascorre del tempo con lei. Le assicuro che uscire con Gemma, starle a fianco è tra le cose più belle al mondo. Gemma è una donna di classe, che va rispettata e secondo me ha bisogno di un uomo che la sappia osservare, che sappia aspettare i suoi tempi senza smettere mai di corteggiarla. E io sono in grado di fare tutte queste cose”.

Chi è Biagio di Maro, escavatorista di 53 anni

Biagio di Maro è originario di Napoli. Ha 53 anni e nella vita fa l’escavatorista. Ha vissuto un amore importantissimo, quello per la moglie scomparsa due anni fa. Il loro matrimonio è durato per ben ventisette anni, nell’arco dei quali non hanno mai smesso di amarsi: “Quello con mia moglie è stato un rapporto bellissimo, abbiamo vissuto la nostra storia per tutti gli anni in cui siamo stati insieme con grande intensità. Abbiamo avuto tre figli, una femmina e due maschi: Nunzia, Giuliano e Samuele, che ha ventuno anni e vive ancora a casa con me ed è un po’ il mio cucciolo”.

Gemma Galgani avrebbe lasciato Uomini e Donne

Secondo le anticipazioni diffuse da Ilvicolodellenews, nella puntata di Uomini e Donne registrata domenica 18 ottobre, Gemma Galgani avrebbe lasciato il programma in lacrime. Avrebbe avuto un’accesa lite con Tina Cipollari nel corso della quale le due si sarebbero scambiate insulti a vicenda. Gemma avrebbe lasciato lo studio in lacrime e poi avrebbe comunicato di non riuscire più a sopportare tanta tensione. Non è detto, però, che non si tratti solo di un malumore passeggero.