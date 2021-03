Sono passati due giorni dalla première internazionale dell'intervista che Meghan Markle e Harry Windsor hanno rilasciato a Oprah Winfrey, ma non si fermano le reazioni dell'opinione pubblica, dei diretti interessati – si veda la Regina, che si è detta rattristata per le accuse di razzismo – e dei protagonisti del mondo dello spettacolo. Tra questi, c'è Beyoncé Knowles. L'ex stella delle Destiny's Child non ha mai nascosto il suo affetto e la sua ammirazione per la Duchessa del Sussex e, anche in questo caso, ha utilizzato il suo sito ufficiale per esprimere tutto il suo supporto e la sua gratitudine per il coraggio dimostrato nell'intervista bomba rilasciata a Oprah Winfrey.

Le parole di Beyoncé Knowles

Beyoncé Knowles ha espresso tutto l'amore per Meghan Markle dedicandole la homepage del suo sito ufficiale: "Grazie Meghan per il tuo coraggio e la tua leadership. Ci sentiamo tutte rafforzate e ispirate dalla tua persona". Ad accompagnare il messaggio, una foto risalente all'incontro tra le due alla presentazione del film "The Lion King" nell'estate del 2019. Non è la prima volta che Beyoncé esprime la sua sincera ammirazione per la Duchessa del Sussex. Già nel 2019, durante il discorso di accettazione ai Brit Awards, la popstar insieme al marito Jay-Z commentò in un video il premio ricevuto, ma anziché posare di fronte alla Mona Lisa di Leonardo Da Vinci, come nel videoclip di "Apesh-", posavano di fronte a un ritratto regale della Duchessa del Sussex.

L'intervista di Meghan Markle e Harry Windsor

In diretta e in anteprima mondiale per la Cbs, trasmessa in Italia da Tv8, l'intervista di Meghan Markle e Harry Windsor ha toccato numerosi punti scottanti, relativi alla vita tossica in seno alla Famiglia Reale. Meghan Markle ha confermato quello che la stampa scandalistica ha detto da sempre, ovvero di non essere mai stata realmente accettata dalla Royal Family. Un membro della Famiglia Reale, non precisato, avrebbe sollevato timori all'idea che il figlio Archie potesse nascere troppo scuro di pelle, dato che la Markle è per metà afroamericana. Per queste dichiarazioni, la Regina ha già avviato una indagine interna.