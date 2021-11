Alex Belli al GFVip: “Sono un attore di mer*a che interpreta soap fatte male” Alex Belli si sfoga con una punta di vittimismo dopo essere stato messo in dubbio da Soleil. L’influencer è sempre più convinta che l’attore e la moglie Delia abbiano messo in piedi una situazione costruita a tavolino e che siano dunque d’accordo. Che Alex stia perdendo la fiducia della sua più solida alleata?

A cura di Giulia Turco

Alex Belli e Soleil Sorge al GFVip hanno avuto l'ennesimo confronto notturno. Sotto le coperte, i due concorrenti hanno discusso degli ultimi sviluppi sul triangolo che li coinvolge insieme alla moglie dell'attore, Delia Duran, che fuori dalla casa continua a rivendicare rispetto e attenzioni da parte di Alex. L'influencer tuttavia, soprattutto dopo il ritorno di Delia in studio al GFVip, sembra sempre più convinta del fatto che la coppia abbia messo in piedi un teatrino per permettere alla modella di ottenere visibilità. Che Alex stia perdendo la fiducia della sua più solida alleata?

I dubbi di Soleil su Alex e Delia

Soleil chiarisce ad Alex quali sono i suoi dubbi circa il suo rapporto con Delia. Non le crede più, anzi mal digerisce quell'immagine di donna innamorata e ferita che aveva provato a comprendere inizialmente. "Se fosse venuta qui con delle parole di comprensione appoggiando il nostro rapporto puro sarebbe stato tutto diverso. Invece è venuta qui a mettere in dubbio tutto quindi è normale che il pubblico sia influenzato dall’idea che tu sia il marito che da soffrire tua moglie", ha spiegato. "Poi ha cambiato versione tante volte, ha detto persino che avrebbe voluto partecipare al GFVip complimentandosi con me, quindi mi chiedo se magari vi foste messi d’accordo e se non fosse tutta una sceneggiata, perché il suo comportamento è stato troppo strano". Alex non ha preso bene i dubbi di Soleil e si è sfogato lasciandosi andare ad una punta di vittimismo: "Ma alla fine io chi ca**o sono?! Un attore di mer*a che interpreta soap fatte male".

Delia confessa di non essere sposata legalmente con Alex

Nel frattempo Delia si è trovata a dover chiarire i dubbi circa il suo matrimonio con Alex, che non è stato ufficializzato in sede civile. Di fatto, per lo Stato italiano Alex e Delia non sono sposati, nonostante si siano scambiati una promessa d'amore. "Alex e io abbiamo festeggiato il compromesso d'amore. Vuol dire che abbiamo celebrato un rito religioso perché per noi è più importante la benedizione di Dio che il rito civile", ha chiarito la modella raggiunta da Novella2000. "Poi se un domani vorremo sposarci ufficialmente, non credo avremo problemi a farlo". L'ostacolo, al momento, è il divorzio non ancora avvenuto con l'ex moglie di Belli Katarina Raniakova.