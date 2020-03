Da domenica 15 marzo, al via su Rai1 la fiction ‘Bella da morire‘. La miniserie in quattro puntate è diretta da Andrea Molaioli. Protagonista Cristiana Capotondi, che interpreta l'ispettrice di polizia Eva Cantini. Tramite donne forti e determinate, Rai1 alza il velo sul dramma del femminicidio e su quanto sia importante garantire giustizia alle donne a cui è stata tolta la voce. L'appuntamento è alle ore 21:25.

Trama della fiction di Rai1 in quattro puntate

La vita dell'ispettrice di polizia Eva Cantini cambia quando decide di tornare nella sua città d'origine, Lagonero. Il primo caso che le viene affidato è quello della scomparsa di Gioia, una ragazza che sperava di avviare una carriera nel mondo dello spettacolo. Eva è pronta a tutto per scoprire la verità sul triste destino di Gioia e fare in modo che quella donna abbia giustizia.

Bella da morire, le anticipazioni della prima puntata del 15 marzo

La prima puntata di ‘Bella da morire', in onda domenica 15 marzo, si compone di due episodi. Nel primo episodio, l'ispettrice di polizia Eva Cantini fa ritorno a Lagonero, la città in cui è nata. Eva intende aiutare la sorella Rachele. Quest'ultima ha un figlio piccolo, Matteo, non ha un compagno e sta attraversando un momento difficile. L'ispettrice è accolta senza tanti complimenti dal questore Festi. Il primo caso di cui si occupa è quello della scomparsa di Gioia, aspirante showgirl. A denunciare l'accaduto è il padre di lei, Claudio Scuderi. Eva è certa che la scomparsa non sia affatto un allontanamento volontario e riesce a convincere il Procuratore Capo Giuditta Doria ad aprire un'indagine. La Cantini indagherà insieme a Marco Corvi. Quando la speranza di scoprire la verità sembrerà perduta, l'ispettrice farà una drammatica scoperta. Viene trovato il corpo di Gioia. Nel secondo episodio, Sergio – padre di Eva e Rachele – denuncia l'avvelenamento del loro cane e accusa il vicino. Intanto, il medico legale Anita Mancuso si impegna con Eva e Marco per scoprire la verità sulla morte di Gioia. Si delinea anche il primo sospettato: Amir, l'ultimo uomo ad avere avuto una conversazione con Gioia. Tuttavia, i sospetti cadono subito per mancanza di prove. Poco dopo, anche Amir scompare e si sospetta che sia stato vittima di una vendetta. L'intervento di Eva sarà provvidenziale.

Il cast della fiction con Cristiana Capotondi

Cristiana Capotondi interpreta Eva Cantini; Matteo Martari interpreta Marco Corvi; Lucrezia Lante della Rovere interpreta Giuditta Doria; Elena Radonicich interpreta Sofia Scuderi; Benedetta Cimatti interpreta Rachele Cantini; Margherita Laterza interpreta Anita Mancuso; Giulia Arena interpreta Gioia Scuderi; Gigio Alberti interpreta Sergio Cantini; Paolo Sassanelli interpreta Claudio Scuderi; Anna Ferruzzo interpreta Tina Scuderi; Fausto Maria Sciarappa interpreta Ignazio Iurini.