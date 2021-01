Il Grande Fratello Vip torna a essere grande protagonista nella puntata che segna il ritorno in onda Domenica Live. Nella prima puntata del 2021, Barbara D'Urso ha ospitato Filippo Nardi, reduce da una squalifica dal reality per gravissime offese contro Maria Teresa Ruta. Le pesanti battute a sfondo sessuale sulla conduttrice gli sono costate la squalifica in tempi record. Lui si è scusato, ma ha anche cercato di ridimensionare le sue colpe.

Mi scuso per la mia volgarità e il mio umorismo, anche se ritengo che sia una cosa soggettiva. Però non ho mai detto una parola per offendere o ferire. C'è stato un crescendo di goliardia. Posso aver portato la caserma in prima serata. Ma misogino, violento, sessista no. Abbiamo preso di mira Maria Teresa? Lei ce la dava su un piatto d'argento. Non c'è stato bullismo. Se avessi visto che i miei coinquilini erano offesi avrei chiesto scusa. Se poi la rete, fatta di persone che non ci mettono la faccia, vuole gonfiare la storia minacciando di morte mio figlio (Zachary, 18 anni, ndr), per me è molto peggio. Mio figlio ha detto che con i suoi compagni si era fatto una risata, ma lui stesso mi aveva detto di stare attento al mio senso dell'umorismo. Sarà anche terribile, ma mi spiace che qualcuno associ il mio nome a violenza e sessismo. Sono state dette cose ben peggiori in quella casa.

Parla Guenda Goria, figlia di Maria Teresa Ruta

Nardi ha affrontato gli altri ospiti in studio. Giovanni Ciacci e Roberto Alessi hanno criticato le sue affermazioni, dicendosi stupiti perché entrambi conoscono Nardi da molti anni e hanno faticato a riconoscerlo nelle battute di cattivo gusto fatte nella Casa. È intervenuta anche Guenda Goria, la figlia della Ruta:

Io ho sofferto per quelle cose che hai detto su mamma, tantissimo. Sono stata malissimo. E da donna mi sono incavolata, non voglio più sentire questo linguaggio sulle donne. Dico anche un'altra cosa che in parte è in tua difesa. Per quelle frasi non si è indignato nessuno nella Casa, né gli uomini né le donne.

La critica di Barbara D'Urso

Neppure Barbara D'Urso si è risparmiata contro Nardi, con cui pure c'è un rapporto di amicizia. Per un periodo si diffuse il gossip di una presunta relazione tra loro, sempre smentita. La conduttrice ha peraltro spiegato che lei e Nardi hanno interrotto la frequentazione