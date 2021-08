“Barbara d’Urso conduttrice de La Talpa”, l’idea Mediaset per la prossima stagione Stando ad indiscrezioni delle ultime ore riportate da TvBlog, tra le strade ipotizzate da Mediaset per la prossima stagione ci sarebbe quella di affidare a Barbara d’Urso la conduzione del reality, andato in onda per la prima volta ben 17 anni fa (su Rai2) e che manca dalla tv dal lontano 2008.

A cura di Andrea Parrella

Caserta – 13/06/2014 – Conferenza stampa di Barbara D’Urso per la presentazione della sua nuova rivista mensile B Magazine. Nella foto: Barbara D’Urso

La nuova stagione di Canale 5 prevede diverse novità, tra le quali è balzato subito all'occhio il ritorno de La Talpa, reality andato in onda per la prima volta 17 anni fa (su Rai2) e che manca dalla tv dal 2008. Da molto tempo si invoca il ritorno in una versione rinnovata e la cosa avverrà, ma non si conoscono ancora i dettagli della nuova edizione, dal periodo di messa in onda ai concorrenti, fino alla conduzione, che al momento pare l'aspetto più importante.

Una nuova ipotesi per Barbara d'Urso

Stando ad indiscrezioni delle ultime ore riportate da TvBlog, tra le strade ipotizzate da Mediaset ci sarebbe quella di affidare la conduzione del reality a Barbara d'Urso. La conduttrice,, che dall'anno prossimo avrà due programmi in meno (Domenica Live e Live – Non è la d'Urso sono stati chiusi), conserverà l'appuntamento quotidiano con Pomeriggio 5, ma in un'intervista di alcune settimane fa ha lasciato intendere che per lei potrebbero riaprirsi le porte della prima serata.

Paola Perego e il desiderio di tornare a La Talpa

Una dichiarazione che assume una sostanza del tutto diversa con le voci di una sua candidatura a La Talpa. Una scelta che se trovasse conferma, non potrebbe che generare i malumori di Paola Perego, conduttrice che è stata il volto de La Talpa avendola condotta in tutte le edizioni italiane, la quale più volte negli ultimi mesi ha chiarito pubblicamente che non ci penserebbe su due volte se le proponessero la conduzione del programma. Anzi, giorni fa ha addirittura aggiunto: "Se lo dessero a qualcun altro sarebbe come rapire mio figlio".

L'eventualità di Barbara d'Urso conduttrice de La Talpa potrebbe essere letta anche come un attacco chiaro a Lucio Presta, il potente agente marito proprio di Paola Perego, che rappresenta tra gli altri Paolo Bonolis, il quale ha più volte contestato Mediaset negli ultimi anni proprio per lo spazio concesso a Barbara d'Urso, a suo modo di vedere causa di un degrado della programmazione delle reti del Biscione.