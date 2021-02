Il palinsesto di domenica 7 febbraio, è stato particolarmente ricco e ha riservato delle sorprese. Ma andiamo con ordine. Rai1 ha proposto la quinta puntata di Mina Settembre, serie tv con Serena Rossi, Giuseppe Zeno e Giorgio Pasotti. Canale5 ha trasmesso il consueto appuntamento con Live – Non è la D'Urso, mentre Rai3 ha lasciato spazio a Che tempo che fa e all'attesissima intervista a Barack Obama. Vediamo quale è stato il programma più visto.

Il successo di Mina Settembre e di Che tempo che fa

Domenica 7 febbraio, Fabio Fazio ha portato a casa un'esclusiva non da poco: l'intervista al 44° Presidente degli Stati Uniti Barack Obama. Così, il conduttore e tutta la squadra di Che tempo che fa, ha ottenuto un boom di ascolti. A seguire il programma di Rai3 sono stati ben 3.543.000 spettatori con il 13.2%. Una domenica da festeggiare anche per Rai1, che ha conseguito il consueto successo con la serie tv Mina Settembre (qui i retroscena della fiction raccontati dall'attore Davide Devenuto a Fanpage.it). La serie tv con Serena Rossi è stata seguita da 6.172.000 spettatori pari al 24.8% di share. Ascolti decisamente tiepidi per Live – Non è la D'Urso. Il programma condotto da Barbara D'Urso si ferma a 2.079.000 spettatori con uno share del 12.2%.

in foto: Barack Obama ospite di Fabio Fazio

Ascolti tv di domenica 7 febbraio

Vediamo cosa hanno proposto gli altri canali televisivi. Rai2 ha trasmesso due episodi della serie televisiva 9-1-1 che sono stati seguiti rispettivamente da 1.173.000 spettatori pari al 4.2% di share e 1.134.000 spettatori pari al 4.3% di share. Italia1 ha trasmesso Deadpool 2. Il film di David Leitch con Ryan Reynolds e Josh Brolin ha interessato 1.471.000 spettatori con il 6% di share. Infine, Rete4 ha trasmesso Sobibór – La Grande Fuga. Il film di Konstantin Khabenskiy con Konstantin Khabenskiy e Christopher Lambert ha interessato 824.000 spettatori con il 3.5% di share.