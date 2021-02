Nonostante il Covid (e, anzi, forse proprio grazie anche al comodo strumento del videocollegamento), questa stagione di Che tempo che fa è ricca di ospiti illustri, specialmente internazionali. Il colpaccio vero è però quello messo a segno per domenica 7 febbraio, quando il programma di Fabio Fazio ospiterà l'ex presidente americano Barack Obama, per un'intervista esclusiva.

Quando va in onda Obama a Che tempo che fa

L'appuntamento è su Rai3, con la puntata in onda a partire dalle ore 20 di domenica 7 febbraio. Il programma di Fazio dedica dall'inizio della pandemia un ampio spazio al Covid e alle misure per contrastare l'emergenza sanitaria. È probabile che il conduttore chiederà a Obama un parere sulla gestione della situazione in Usa, Paese particolarmente colpito dal coronavirus. L'America è a un punto di svolta fondamentale, con la recente elezione del democratico Joe Biden, ex vice di Obama, che ha sconfitto Donald Trump. Primo afroamericano alla Casa Bianca, Obama è stato il 44esimo presidente degli Stati Uniti, dal 2008 al 2016. Nel 2009 è stato insignito del Nobel per la Pace "per il suo straordinario impegno per rafforzare la diplomazia internazionale e la collaborazione tra i popoli", con particolare riferimento al tentativo di ridurre gli arsenali nucleari e di intavolare un dialogo con il Medio Oriente.

Gli ospiti di Che tempo che fa

Il nome di Obama si aggiunge alla galleria di personaggi apparsi nella stagione 2020/21 di Che tempo che fa. Tra gli altri, abbiamo visto le superstar di Hollywood George Clooney, Jane Fonda e Susan Sarandon, l'attivista Greta Thunberg, il virologo Anthony S. Fauci. Le guest star importanti non sono mai mancate nel programma di Fazio, ma è curioso che tanti volti internazionali si affastellino proprio nella stagione che ha segnato la "retrocessione" dello show su Rai3.