Ballando con le stelle, Memo Remigi si esibirà ma la sua quarantena doveva durare una settimana Memo Remigi sarà regolarmente in gara nella puntata di sabato 30 ottobre di Ballando con le stelle. Il cantante che stava affrontando la quarantena obbligatoria dopo essere stato a contatto con una persona positiva al Covid, si esibirà dal momento che è risultato negativo ai numerosi tamponi fatti in questi giorni, come riportato da TvBlog.

A cura di Ilaria Costabile

Memo Remigi sarà in studio a Ballando con le stelle nella puntata di stasera, sabato 30 ottobre, nonostante il concorrente stesse portando a termine la quarantena obbligatoria dopo il contatto con una persona risultata positiva al Covid-19. Il cantante aveva dichiarato o lui stesso che avrebbe preso parte alla puntata, già nel collegamento nella puntata di "Oggi è un altro giorno", il programma pomeridiano di Rai1 condotto da Serena Bortone che, infatti, aveva annunciato il suo isolamento in diretta.

Perché Memo Remigi non ha completato la quarantena

Stando a quanto riportato da TvBlog, infatti, il concorrente dello show danzante condotto da Milly Carlucci si esibirà regolarmente insieme alla sua maestra, la ballerina Maria Ermachkova. Lo staff della trasmissione, secondo la testata, avrebbe motivato questa scelta con il fatto che Remigi si sarebbe sottoposto in questi giorni a numerosi tamponi, tutti di esito negativo, e dal momento che il contatto avuto con la persona positiva è stato "fugace", si è ritenuto non pericoloso far riammettere il cantante alla gara e, quindi, farlo esibire in maniera regolare. Stando alle direttive del governo, però, la quarantena per i vaccinati dovrebbe essere almeno di sette giorni che, quindi, non sarebbero trascorsi dall'inizio dell'isolamento.

Mietta è ancora in quarantena

Caso diverso, invece, è quello di Mietta. La cantante, risultata positiva al Covid-19, è attualmente in quarantena in attesa che la malattia faccia il suo corso e che, quindi, una volta negativizzata possa tornare a ballare. Attorno alla concorrente in coppia con Maykel Fonts, si è alzato un polverone dal momento che, in seguito ad una domanda rivoltale da Selvaggia Lucarelli, ha dovuto dichiarare di non essersi sottoposta al vaccino per motivi di salute che, però, avrebbe preferito non rendere noti. Intanto, il suo maestro dovrebbe esibirsi ugualmente nell'appuntamento di sabato 30 ottobre.