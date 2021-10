Memo Remigi in quarantena dopo l’ultima puntata di Ballando con le stelle Il cantante ha dato forfait alla puntata odierna di “Oggi è un altro giorno” collegandosi in videocall con Serena Bortone. Il motivo è presto detto: è in quarantena dopo essere rientrato in un tracciamento che, a differenza da quanto si potrebbe pensare, non riguarda Mietta: “Io sto benissimo”, racconta il cantante, “sono in Memo Pausa”.

Memo Remigi ha dato forfait alla puntata odierna di "Oggi è un altro giorno" collegandosi in videocall con Serena Bortone. Il motivo è presto detto: è in quarantena dopo essere rientrato in un tracciamento che, a differenza da quanto si potrebbe pensare, non riguarda Mietta. "Memo sta benissimo" avverte la conduttrice "ma come sappiamo il Covid continua a girare". Memo Remigi scherza: "Sono in Memo-pausa". Il cantante non ha sintomi.

Le parole di Memo Remigi

Memo Remigi è in quarantena ma non ha niente a che fare con la positività di Mietta. Ecco cosa ha dichiarato Serena Bortone, al momento di collegarsi con Serena Bortone: "Memo sta benissimo ma, come sappiamo, il Covid continua a girare, ogni giorno abbiamo il bollettino, per questo dobbiamo essere sempre più attenti e dobbiamo vaccinarci. E’ rientrato in un tracciamento e quindi giustamente è stato quarantenato". Memo Remigi rassicura: "Io sto benissimo. Sono in Memo pausa".

Il tracciamento non riguarda Mietta

Serena Bortone ha precisato che Memo Remigi è in quarantena ma la questione non è in diretta correlazione a Mietta. Dopo il grande caos che si è generato nella puntata di Ballando con le stelle, in onda sabato 23 ottobre. Mietta è risultata positiva al Covid, motivo per cui non ha potuto prendere parte alla puntata e quando Selvaggia Lucarelli le ha chiesto se fosse vaccinata, la risposta non è arrivata ed è finita in un vero e proprio turbinio di polemiche. Mietta ha spiegato tutto su Instagram, il giorno dopo: "Trovo vergognoso dovermi giustificare ed essere costretta a mettere in piazza una situazione così privata per la quale non mi ero confrontata con chi intendevo confrontarmi. Proprio per questo ieri sono rimasta spiazzata, perché non volevo condividere il mio privato in diretta. In queste settimane ho lavorato regolarmente effettuando una serie di tamponi che mi hanno garantito il rilascio del green pass, unica vera discriminante per poter lavorare".