Ballando con le stelle 2021, Memo Remigi eliminato: la classifica completa della settima puntata La coppia eliminata della settima puntata di Ballando con le stelle 2021 è quella composta da Memo Remigi e Maria Ermachkova, che ha perso lo spareggio con la coppia composta da Alvise Rigo e Tove Villfor.

La coppia eliminata della settima puntata di Ballando con le stelle 2021 è quella composta da Memo Remigi e Maria Ermachkova , che ha perso lo spareggio con Alvise Rigo e Tove Villfor . Lo spareggio – sotto gli occhi di tutta la giuria e della conduttrice Milly Carlucci – ha avuto come risultati: Alvise Rigo e Tove Villfor al 67%; Maria Ermachkova e Memo Remigi al 33%. Lino Banfi e Rosanna Banfi sono stati i ballerini per una notte. Tra i momenti salienti, certamente il bacio tra Arisa e Vito Coppola e la replica della cantante ai complimenti di Rocco Siffredi. Morgan ha provato a fare pace con Selvaggia Lucarelli invitandola a un valzer: invito rifiutato.

Chi è il concorrente eliminato della puntata del 27 novembre 2021

Memo Remigi e Maria Ermachkova hanno ballato un freestyle su una canzone di Memo Remigi. Alvise Rigo e Tove Villfor hanno invece ballato sulle note di Oye como va dei Santana, nella versione musicale di un cha cha cha. Alvise Rigo e Tove Villfor si confermano imbattuti agli spareggi. Per la coppia, è il terzo di fila. Il percorso di Memo Remigi, per adesso, si ferma ai tavolini. Può ancora sperare nel ripescaggio.

La classifica finale della settima puntata

La classifica finale ha tenuto conti dei voti dei giudici e dei trenta punti assegnati a chi ha vinto la sfida iniziale (Morgan e Alessandra Tripoli, Valeria Fabrizi e Giordano Filippo, Sabrina Salerno e Samuel Peron, Arisa e Vito Coppola). Decisivo il tesoretto. Alberto Matano lo consegna ad Arisa e Vito Coppola: 50 punti. Rossella Erra, però, bilancia e consegna 25 punti a Federico Lauri e Anastasia Kuzmina.

Sabrina Salerno e Samuel Peron 78 punti Valeria Fabrizi e Giordano Filippo 73 punti Arisa e Vito Coppola 73 punti Federico Lauri e Anastasia Kuzmina 73 punti Morgan e Alessandra Tripoli 71 punti Andrea Iannone e Lucrezia Lando 57 punti Memo Remigi e Maria Ermachkova 41 punti Alvise Rigo e Tove Villfor 37 punti

Gli effetti dei voti della classifica social hanno poi mandato allo spareggio Memo Remigi e Maria Ermachkova contro Alvise Rigo e Tove Villfor, confermando di fatto la classifica generale.

Il programma della semifinale del 5 dicembre

Due prove per la semifinale della prossima settimana. Oltre al ballo di puntata ci sarà il racconto di un momento importante della vita dei concorrenti messa in coreografia. A ogni coppia sarà affidata una canzone nel racconto da recitare con i passi. Queste le canzoni assegnate per la semifinale: