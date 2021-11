Lino Banfi e Rosanna Banfi saranno ballerini per una notte a Ballando con le stelle In un video pubblicato su Instagram, Milly Carlucci ha annunciato che Lino Banfi e Rosanna Banfi saranno i ballerini per una notte della settima puntata di Ballando con le stelle.

Lino Banfi e sua figlia Rosanna Banfi saranno i ballerini per una notte della settima puntata di Ballando con le stelle. Il prossimo appuntamento dello spettacolo di Rai1 condotto da Milly Carlucci, previsto per sabato 27 novembre 2021, avrà come momento speciale proprio quello con padre e figlia. Attraverso un comunicato stampa, tutta la gioia della conduttrice e direttrice artistica del popolarissimo format, che anche quest'anno si conferma centrale per la stagione invernale di Rai1: "Sono molto felice di ospitare Lino Banfi e sua figlia Rosanna".

Il comunicato di Milly Carlucci

In un video pubblicato su Instagram, Milly Carlucci ha espresso tutta la sua gioia e la sua soddisfazione per avere come ospiti proprio Lino Banfi e Rosanna Banfi nella settima puntata di Ballando con le stelle 2021. Ecco cosa ha dichiarato:

Sono così felice perché era da un sacco di tempo che non vedevo Lino di persona e anche Rosanna, ma Lino proprio ha un posto speciale nel mio cuore perché abbiamo fatto tante cose belle insieme. Poi magari ve le raccontiamo. Quindi, li aspetto tutte e due con gioia.

Il ballo di Lino e Rosanna Banfi

Lino Banfi e Rosanna Banfi andranno ad eseguire una coreografia che, come di consueto, sarà poi valutata dai giurati e che andrà a diventare disponibile per il tesoretto. Il tesoretto, poi, sarà assegnato da Alberto Matano che deciderà a quale coppia assegnare i punti extra. La decisione di Alberto Matano sarà poi approvata o meno da Rossella Erra, la ‘voce del popolo', che può assegnare la metà degli stessi a un'altra coppia oppure confermare la scelta di Matano.

Le coppie ancora in gioco a Ballando con le stelle

La settima puntata di Ballando con le stelle vede le seguenti coppie ancora in gioco: Alvise Rigo e Tove Villfor, Andrea Iannone e Lucrezia Lando, Arisa e Vito Coppola, Federico Lauri e Anastasia Kuzmina, Memo Remigi e Maria Ermachkova, Morgan e Alessandra Tripoli, Sabrina Salerno e Samuel Peron, Valeria Fabrizi e Giordano Filippo. Le coppie escluse possono rientrare ancora tramite il ripescaggio.