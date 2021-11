Ballando con le stelle 2021, Bianca Gascoigne eliminata: la classifica della sesta puntata Bianca Gascoigne e Simone Di Pasquale è la coppia eliminata della sesta puntata di Ballando con le stelle. Ha perso lo spareggio con Alvise Rigo e Tove Villfor.

A cura di Daniela Seclì

Sabato 20 novembre è andata in onda la sesta puntata di Ballando con le stelle 2021. La serata condotta da Milly Carlucci ha dato il suo verdetto. La coppia composta da Bianca Gascoigne e Simone Di Pasquale è stata eliminata dopo aver perso lo spareggio contro Alvise Rigo e Tove Villfor. La coppia che si è posizionata al primo posto della classifica è stata quella composta da Andrea Iannone e Lucrezia Lando. In giuria come sempre Carolyn Smith, Selvaggia Lucarelli, Fabio Canino, Guillermo Mariotto e Ivan Zazzaroni. Ospiti della puntata, Lillo Petrolo e Paolo Calabresi. Una puntata ricca di colpi di scena, dal discorso di Milly Carlucci sullo scontro tra Morgan e Selvaggia Lucarelli al bacio tra Arisa e Vito Coppola.

Chi è il concorrente eliminato della puntata del 20 novembre 2021

Bianca Gascoigne è la concorrente che ha dovuto lasciare Ballando con le stelle 2021, nel corso della sesta puntata trasmessa sabato 20 novembre. Un verdetto che ha lasciato perplessa la giuria. Sia Selvaggia Lucarelli che Ivan Zazzaroni, infatti, hanno spiegato che la concorrente meritava di restare perché ha mostrato costanti miglioramenti. La stessa Bianca, poco prima di apprendere dell'eliminazione aveva commentato: "Non voglio andare via, voglio restare qui". Purtroppo, il pubblico non l'ha salvata.

La classifica della sesta puntata

La puntata ha avuto inizio con una prova a sorpresa. A ciascun concorrente è stato assegnato a sorte un anno e, dunque, una canzone rappresentativa di quell'anno. Così, i componenti del cast hanno dovuto improvvisare per 25 secondi con il proprio maestro e per altri 25 secondi da soli, per aggiudicarsi il tesoretto dei 30 punti messi a disposizione dalla giuria. A spuntarla, è stata la coppia formata da Andrea Iannone e Lucrezia Lando. Gli ospiti Lillo Petrolo e Paolo Calabresi, hanno guadagnato un tesoretto di 50 punti, che è stato assegnato per metà a Memo Remigi e per metà a Federico Lauri, dunque 25 punti a testa. Allo spareggio Bianca Gascoigne e Simone Di Pasquale contro Alvise Rigo e Tove Villfor. Eliminata Bianca Gascoigne che ha ricevuto il 48% delle preferenze. 52% per Alvise Rigo. Ecco la classifica che tiene conto dei voti della giuria e del tesoretto, ma non dei voti social:

