Morgan su Selvaggia Lucarelli: “Impone la sua negatività umiliando”, poi interviene Milly Carlucci A Ballando con le stelle, Milly Carlucci è intervenuta per dire la sua sullo scontro tra Morgan e Selvaggia Lucarelli e sul dibattito che ha scatenato: “Sono state dette cose che non possono essere lasciate passare”.

A cura di Daniela Seclì

Nella sesta puntata di Ballando con le stelle, si è tornati a parlare dello scontro tra Morgan e Selvaggia Lucarelli. Prima, in un lungo filmato, l'artista ha spiegato perché ha avuto quella lite con la giurata. Poi, la conduttrice Milly Carlucci è intervenuta per chiarire alcune accuse che sono state mosse al programma e alla giuria in questi giorni.

Cosa ha detto Morgan su Selvaggia Lucarelli

Morgan ha ribadito di essersi sentito umiliato dalle parole di Selvaggia Lucarelli. Ritiene che la giurata abbia la tendenza a non attenersi alla performance ma ad attaccare sulla vita personale dei concorrenti. Riconosce le qualità della giornalista, ma è convinto che non riesca a rispettare le persone che non le vanno a genio:

"Vedere la gioia che c'era dopo quello spettacolo. Arriva una persona e come una specie di nuvola nera, cala sopra questa isola felice. Impone la sua negatività, umiliando. Qui c'è l'impegno di tante persone. Tutti lavorano al meglio della loro bravura per produrre un minuto e mezzo di coreografia. Non è un caso che ci si meravigli davanti a tanta bellezza. Sai quanto è brutto avere quel potere che una persona è nelle tue mani e tu la offendi. Mi sono girati i "bip" e questo è normale. Non te lo puoi permettere. Mi sono sentito dire anche delle cose imbarazzanti. Che non sono lucido. No, no, no è il contrario. Purtroppo per te ascolto quello che dici. Presumere di conoscere una persona e andare a giudicare la sua vita, non quello che ha fatto. Dare zero significa non avere capito niente. Vuole dirmi che valgo zero. Bisogna meritarsi il potere di giudicare. La Lucarelli deve affermare di esistere. Ma io le dico che lo sappiamo, non c'è bisogno di aggredire l'umanità intera. Sei intelligente, sai parlare, hai delle idee lo abbiamo capito. Non esagerare, fai vedere che hai imparato a rispettare le persone, anche quelle che non ti piacciono".

Milly Carlucci, il discorso sul caso Morgan – Lucarelli

Morgan e Alessandra Tripoli si sono esibiti sulle note di Singin' in the rain. Subito dopo l'esibizione, prima di dare la parola alla giuria, Milly Carlucci è intervenuta per fare chiarezza su alcuni punti:

"Sono state dette cose che non possono essere lasciate passare. La giuria l'ha scelta tutto il gruppo autorale di Ballando. C'è una tecnica di livello mondiale, per il resto è una giuria di opinione formata non da passanti ma da persone di provata professionalità: c'è il direttore di un giornale sportivo, un presentatore/autore/commediografo, una giornalista/scrittrice/opinionista/blogger, uno stilista che da 15 anni valuta il ballo. Noi siamo anche una trasmissione di intrattenimento. I giurati dicono la loro, i concorrenti che sono stelle nei loro lavori, si mettono alla prova con umiltà cercando di imparare a ballare. Nel frattempo fanno spettacolo e intrattenimento, questo dà loro la possibilità di commentare il giudizio della giuria. Facciamo televisione, facciamo spettacolo. Dicono che facciamo le cose per gli ascolti. Noi facciamo le cose per intrattenere il pubblico a casa, se non ne fossimo capaci qui non ci sarebbe più nessuno. Ci manderebbero tutti a casa. Ma questa non è una giuria con l'auricolare, non diciamo né alla giuria né ai concorrenti cosa dire. Loro dicono quello che pensano".

Selvaggia Lucarelli non commenta l'esibizione di Morgan

Morgan, invitato da Matano, a tornare sull'argomento ha preferito evitare: "La cosa spiacevole è che non si sfrutti questo spazio di comunicazione per parlare dello spettacolo, ma si parla di cose che riguardano la vita privata. Si degenera e non mi piace. Sfruttiamo questo momento per parlare di Singin' in the rain". La giuria è apparsa soddisfatta dell'esibizione. Selvaggia Lucarelli ha preferito non esprimersi: "Io darò il mio voto con la paletta". Quindi gli ha dato un bel 7. La coppia ha conquistato 43 punti.