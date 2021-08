Azienda concede un giorno libero ai dipendenti per vedere le puntate de La Casa di Carta 5 In India è avvenuto un evento a dir poco fuori dal comune che riguarda Netflix e “La Casa di Carta”. Il Ceo della VerveLogic, un’azienda abbastanza nota nella realizzazione di app personalizzate, ha concesso un giorno libero ai suoi dipendenti per poter guardare le prime puntate della quinta stagione della serie spagnola, dando vita all’iniziativa che ha preso il nome di “Netflix and Chill holiday”.

A cura di Ilaria Costabile

In India si è verificato un fatto a dir poco fuori dal comune che ha a che vedere con uno dei grandi colossi dello streaming, ovvero Netflix, e con una delle serie tv più seguite di sempre, ovvero "La casa di carta", arrivata ormai alla quinta e ultima stagione. Il CEO di questa azienda indiana ha concesso ai suoi dipendenti un giorno libero affinché possano vedere le nuove puntate, in uscita il prossimo 3 settembre.

Un giorno libero per Netflix

L'idea è venuta a Abhishek Jain, il CEO di Verve Logic, una società che si occupa di sviluppare app personalizzate in base alle esigenze delle aziende e dei vari settori di interesse, ed è tra le più quotate in India. In una lettera, Jain, ha spiegato il perché di questa iniziativa che ha preso il nome di "Netflix and Chill Holiday", dicendo che questo giorno di vacanza concesso ai suoi dipendenti gli consentirà di non avere la casella di posta piena di mail in cui gli si chiedevano giorni di permesso, con motivazioni spesso non veritiere, ma soprattutto farà in modo che siano più carichi e incentivati a rientrare a lavoro. Ha anche aggiunto in conclusione: "afferrate i popcorn e preparatevi a dire addio al professore più amato e all'intero cast".

Strategia di marketing?

L'iniziativa è stata individuata anche da Netflix che, infatti, ha condiviso immediatamente la lettera in cui ai dipendenti della Verve Logic si concedeva questo giorno lontano dalla solita routine per dedicare del tempo ad un'attività totalmente ricreativa. Non è escluso che, in realtà, si possa trattare di una strategia di marketing, come in molti hanno immaginato, però, non c'è nulla che possa attestarlo.

L'ultima stagione de La Casa di Carta

Intanto l'arrivo della prima parte de La Casa di Carta è ormai alle porte. L'ultima stagione, infatti, è stata divisa in due parti, le prime puntate saranno disponibili dal 3 settembre, mentre quelle conclusive a partire dal 2 dicembre. Un addio diviso a metà per i fan della serie che, quindi, dovranno dire addio una volta e per sempre ai loro beniamini.