Assassin's Creed è uno dei titoli più amati nel mondo dei videogiochi. Dopo una trasposizione cinematografica non indimenticabile – con Michael Fassbender – Netflix ha ordinato l'adattamento di una serie tv in live-action affidando la sceneggiatura a Jeb Stuart, l'uomo dietro il successo di titoli come Trappola di Cristallo (il primo della saga Die Hard), Il fuggitivo (con Harrison Ford) e Sorvegliato Speciale (con Sylvester Stallone). Titoli tosti che hanno fatto la storia del cinema americano d'azione. La partecipazione di Jeb Stuart al progetto comprenderebbe anche un'altra serie di titoli da sceneggiare.

Netflix guarda ai videogiochi per le sue serie tv

Il progetto di Assassin's Creed è stato annunciato a ottobre 2020 ma non è il solo che unisce la piattaforma di contenuti on demand al mondo dei videogiochi. Già con The Witcher, di cui si attende presto una seconda stagione, Netflix ha dimostrato di saper maneggiare con cura titoli che sono entrati nel cuore dei gamers per la storia e per la caratterizzazione dei personaggi. Presto ci sarà anche un adattamento in live action di Resident Evil, sebbene in questo caso ci siano state difficoltà in merito all'annuncio di Lance Reddick nel ruolo di Albert Wesker: un afroamericano per un personaggio da sempre bianco nella saga videoludica.

in foto: Il film con Michael Fassbender (2016)

L'importanza di Assassin's Creed

L'importanza di Assassin's Creed è data dai numeri: lanciata per la prima volta nel 2007, oggi a 15 anni di distanza ha venduto 155 milioni di copie in tutto il mondo su 11 giochi pubblicati. Il lungometraggio del 2016 con Michael Fassbender ha incassato 240 milioni di dollari in tutto il mondo a fronte di un budget di 125 milioni di dollari. La storia racconta la guerra millenaria nel corso dei secoli tra due società segrete: gli Assassini e i Templari. Un adattamento seriale della saga è in cantiere per Netflix sin dal 2016. Con l'annuncio di uno sceneggiatore, i tempi si accorceranno per vedere la prima stagione sulla piattaforma.