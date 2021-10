Ascolti tv sabato 30 ottobre: Tu si que vales batte Ballando con le stelle, lo scarto è notevole Gli ascolti tv di sabato 30 ottobre 2021 riportano una vittoria schiacciante della squadra di Maria De Filippi. Non ce la fa Ballando con le Stelle a reggere la sfida del sabato sera e arranca, con un distacco notevole. Nello specifico dei dati, il programma condotto da Milly Carlucci dalle 21:59 alle 00:54 ha conquistato 3.578.000 spettatori pari al 21.8% di share, mentre Tú sí que Vales dalle 21:24 alle 00:47 ha totalizzato 4.608.000 spettatori con uno share del 26.2%.

A cura di Redazione Spettacolo

Gli ascolti tv di sabato 30 ottobre 2021 riportano una vittoria schiacciante della squadra di Maria De Filippi. Non ce la fa Ballando con le Stelle a reggere la sfida del sabato sera e arranca, con un distacco notevole. Nello specifico dei dati, il programma condotto da Milly Carlucci dalle 21:59 alle 00:54 ha conquistato 3.578.000 spettatori pari al 21.8% di share, mentre Tú sí que Vales dalle 21:24 alle 00:47 ha totalizzato 4.608.000 spettatori con uno share del 26.2%. Squadra che vince non si cambia e infatti la premiata ditta De Filippi-Ferilli continua a collezionare successi, accompagnate sulle poltrone da Gerry Scotti, Rudy Zerbi, Teo Mammucari. Alla conduzione: Belen Rodriguez, Giulia Stabile, Martin Castrogiovanni e Alessio Sakara.

Il caso Mietta chiuso a tarallucci e vino

E Ballando con le stelle si è giocato anche molto male il blocco dedicato al caso Mietta con il vax gate. Dopo una settimana di botta e risposta sui social, a seguito dell'ammonizione di Selvaggia Lucarelli a carico della cantante, positiva al Covid e isolata, redarguita perché non vaccinata e spinta a dover spiegare di non poterlo ancora fare per problemi di salute, la questione è stata risolta con il solito "volemose bene". L'intervento di Carlo Fuortes, a favore della tutela della privacy sul luogo di lavoro, nel pieno rispetto delle regole di accesso con greenpass indicate dalla legge italiana, avrà raggelato gli equilibri in studio e portato a una conclusione sbrigativa, piuttosto che all'approfondimento dei motivi che addirittura avevano portato all'intervento dell'Ad della Rai. Cosa che il pubblico a casa stava aspettando da giorni.

I dati di ascolto delle altre reti generaliste

Su Rai2 S.W.A.T. ha chiuso con 1.092.000 spettatori (5%) e Clarice 588.000 spettatori (3.1%). Su Italia1 I Simpson 558.000 spettatori (3.1%). Su Rai3 Indovina chi viene a Cena 696.000 spettatori con il 3.5%. Su Rete4 Agente 007 – Vivi e lascia morire 500.000 spettatori (2.6%). Su La7 Esclusivo 7 – Parla Ilda 669.000 spettatori con il 3.2%. Su Tv8 Hotel Transylvania 253.000 spettatori (1.2%). Sul Nove Casamonica – La Resa dei Conti 244.000 spettatori (1.2%). Su Rai4 Infamous – Belli e dannati 239.000 spettatori (1.1%). Su Iris L’uomo di neve è la scelta di 468.000 spettatori (2.3%). Su RaiMovie Un tirchio quasi perfetto 215.000 spettatori (1%). Su La5 la replica di Grande Fratello Vip chiude con soli 78.000 spettatori (0.5%).