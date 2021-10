Ascolti tv, cresce l’interesse per Fino all’ultimo battito in attesa del finale di stagione Con il quinto e penultimo appuntamento in onda giovedì 21 ottobre, Fino all’ultimo battito interessa 4.177.000 spettatori pari al 20.6% di share. Un risultato in costante crescita che anticipa il finale di stagione della fiction con Marco Bocci e Bianca Guaccero che andrà in onda giovedì 28 ottobre su Rai 1. Su La7 Piazzapulita totalizza 1.013.000 spettatori con uno share del 6.1%, con il nuovo capitolo dell’inchiesta di Fanpage.it, che ha mostrato le forze di estrema destra infiltrate nelle piazze no vax.

A cura di Giulia Turco

Fino all'ultimo battito continua ad appassionare il pubblico di Rai 1 che con il quinto e penultimo appuntamento in onda giovedì 21 ottobre interessa 4.177.000 spettatori pari al 20.6% di share. Il finale di stagione della fiction con Marco Bocci, Bianca Guaccero, Violante Placido e Loretta Goggi andrà in onda giovedì 28 ottobre su Rai 1 e le anticipazioni dell'ultima puntata preannunciano colpi di scena carichi di adrenalina. Gli ultimi episodi in termini di ascolti hanno dimostrato un interesse crescente del pubblico: il quarto appuntamento aveva totalizzato il 20% di share appassionando 3.955.000 spettatori e battendo l'ultima puntata di Star in the star.

Gli ascolti del talk show politico

Per quanto riguarda il talk show politico del giovedì sera, Corrado Formigli con Piazzapulita su La7 ha tenuto incollati allo schermo 1.013.000 spettatori con uno share del 6.1%. Nella puntata di giovedì 21 ottobre è andato in onda un nuovo capitolo dell'inchiesta di Fanpage.it, che ha mostrato come gli esponenti dell'estrema destra di Forza Nuova si siano infiltrati nelle piazze italiane per raccogliere il dissenso verso il governo nato nei mesi di pandemia sul tema "no vax", prendendone il controllo. Un risultato leggermente inferiore alla puntata di Dritto e Rovescio di Paolo Del Debbio che su Rete Quattro ha raccolto 1.064.000 spettatori con il 6.5% di share.

Gli ascolti tv delle reti generaliste

Sul resto delle reti generaliste, Canale 5 ha mandato in onda la prima tv di Fast & Furious – Hobbs e Shaw che ha raccolto davanti al video 1.916.000 spettatori pari al 10.8% di share. Su Rai2 Marta – Il Delitto della Sapienza ha interessato 589.000 spettatori pari al 2.7% di share. Su Italia 1 Chiedimi se sono felice ha intrattenuto 914.000 spettatori (4.2%). Su Rai3 l’ultima puntata di Lui è Peggio di Me ha raccolto davanti al video 852 .000 spettatori pari ad uno share del 4%. Su Tv8 l’incontro di Europa League Napoli-Legia Varsavia segna 1.152.000 spettatori con il 5%.