Star in the Star cresce con gli ascolti della finale ma non basta, Rai1 la rete più vista Ilary Blasi chiude la prima edizione di Star in the Star con una leggera crescita di ascolti, che non serve a scostare il risultato dal flop. La rete più vista della serata è Rai1 con Fino all’ultimo battito, mentre prosegue il momento d’oro di Piazzapulita, che ancora una volta è il talk più visto della serata e resta sopra il milioni di spettatori.

A cura di Andrea Parrella

Un altro giovedì sera complicato per Canale 5. La finale di Star in the Star, anticipata per gli ascolti bassi di questa prima – e probabilmente unica – edizione del programma condotto da Ilary Blasi, era attesa per capire capire se il programma fosse in grado di riprendersi rispetto ai risultati disastrosi delle scorse settimane, quando era quasi sceso sotto il livello del 10% di share. Con l'ultima puntata il programma cresce raccogliendo davanti al video 2.057.000 spettatori pari al 12.7% di share.

Fino all'ultimo battito sfiora i 4 milioni

Risultato che non permette comunque a Canale 5 di avvicinarsi alla rete più vista della serata, Rai1, con il quarto appuntamento con Fino all’Ultimo Battito che ha appassionato 3.955.000 spettatori pari al 20%. A seguire c'è largo spazio per l'informazione, con i talk show politici rinvigoriti dalle ultime settimane di polemiche seguite alla pubblicazione dell'inchiesta di Fanpage.it. Per la terza settimana consecutiva Corrado Formigli batte Paolo Del Debbio, visto che su La7 PiazzaPulita ha registrato 1.099.000 spettatori con uno share del 6.8%. Su Rete4 Dritto e Rovescio totalizza un a.m. di 1.064.000 spettatori con il 6.5% di share.

Torna The Good Doctor

Su Rai2 il ritorno della quarta stagione di The Good Doctor ha interessato 1.155.000 spettatori pari al 4.9% di share. A seguire un doppio appuntamento con The Resident segna 613.000 spettatori con il 3.4%. Su Italia 1 i quattro episodi di Chicago Med hanno intrattenuto 881.000 spettatori pari al 5.1% (solo il primo: 989.000 – 4.2%). Si prosegue con Rai3 e un'altra puntata di Lui è Peggio di Me con Giallini e Panariello che ha raccolto davanti al video 888.000 spettatori pari ad uno share del 4.1%. Su Tv8 Cani Sciolti segna 474.000 spettatori con il 2.3%. Sul Nove Il Contadino cerca Moglie ha raccolto 391.000 spettatori con l’1.8%.