Gli ascolti tv del 13 maggio 2020 sono stati stravinti dalla replica di "Tu sì que vales". Il talent show di Canale 5 ha raccolto più di 3.6 milioni di spettatori per uno share pari al 18.6%. Sulle altre reti, interessante exploit di "Sister Act – Una svitata in abito da suora" su Rai2: 2 milioni di spettatori netti. Il film con Whoopi Goldberg ha sostituito "La compagnia del cigno" che non garantiva ascolti soddisfacenti. "Stanotte al Museo Egizio" con Alberto Angela non supera il 12% di share.

Ascolti tv 13 maggio 2020

Nel dettaglio, ecco le principali proposte in palinsesto e i risultati dei loro dati di ascolto. "Tu sì que vales" in onda su Canale 5 ha conquistato 3.666.000 spettatori pari al 18.9% di share. Il secondo programma più visto è "Stanotte al Museo Egizio" che su Rai1 è stato visto da 2.849.000 spettatori netti per l'11.7% di share. "Chi l'ha visto?" su Rai3 raccoglie 2.271.000 spettatori netti per il 9.3% di share. Exploit di "Sister Act – Una svitata in abito da suora" su Rai2: il film con Whoopi Goldberg e Harvey Keitel è stato visto da 2.020.000 spettatori netti per il 7.6% di share.

Sulle altre reti

"Stasera Italia Speciale", il talk show di approfondimento politico condotto da Barbara Palombelli, è stato visto da 1.346.000 spettatori netti per il 4.1% di share. "Rogue One – a Star Wars Story", in onda su Italia1, è stato visto da 1.216.000 spettatori per il 5.1% di share. "Atlantide – Il Prezzo del Riscatto", in onda su La7, è stato visto da 1.147.000 spettatori netti per il 4.1% di share. "Ex", il film di Fausto Brizzi in onda su Tv8, è stato visto da 643.000 spettatori per il 2.5% di share. "Tutto il mondo fuori", il documentario sul mondo delle carceri diretto da Ignazio Olive in onda sul Nove, è stato visto da 185.000 spettatori per lo 0.7% di share.