Ascolti tv 19 novembre: Tale e Quale Show Il Torneo ha la meglio sul Grande Fratello Vip

Gli ascolti tv di venerdì 19 novembre assegnano la vittoria della prima serata a Tale e Quale Show con 4.056.000 spettatori pari al 21.1% di share. Non male comunque il Grande Fratello Vip con 2.717.000 spettatori pari al 17.7% di share, tenendo in considerazione che rispetto allo show di Carlo Conti deve tenere da più di due mesi un ritmo di due appuntamenti alla settimana. Grande Fratello Vip Night tra l'altro ha tenuto in piena notte con 1.401.000 e il 29.6% di share, mentre Grande Fratello Vip Live 834.000 per il 20% di share.

I Gemelli di Guidonia contro il Belli Gate

Il Torneo dei Campioni di Tale e Quale show ha visto trionfare ancora una volta i Gemelli di Guidonia, imbattuti campioni del programma che li ha consacrati al grande pubblico della generalista. Nel frattempo, la rete avversaria mandava in onda gli scontri di Alex Belli e Adriana Volpe, alternati alle confessioni dolorose di Miriana Trevisan, uscita e poi rientrata al GF Vip grazie al biglietto fortunato.

Gli ascolti tv delle altre reti generaliste

Le altre reti generaliste non si sono risparmiate: su Rai2 The Good Doctor ha chiuso con 1.259.000 spettatori pari al 5.3% di share, mentre The Resident 852.000 per uno share del 4.5%. La rete giovane Mediaset ha visto soccombere su Italia 1 Le Iene Show con 963.000 spettatori per uno share del 5.8%. Rai3 ha proposto C’era una Volta Gheddafi chiudendo la prima serata con soli 698.000 spettatori pari ad uno share del 3.1%, mentre su Rete4 Quarto Grado ha totalizzato 992.000 spettatori con il 5.6% di share. Su La7 Propaganda Live ha tenuto il prime time con 747.000 spettatori per uno share totale del 4.6%. Infine, su TV8 Petra ha totalizzato 244.000 spettatori con l'1,4% di share, battuta da canale Nove che ha potuto contare ancora una volta sulla forza di Fratelli di Crozza e i suoi 1.166.000 spettatori (5.1%).