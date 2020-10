Scontro trash a Live – Non è la D’Urso tra Antonella Mosetti e Federico Fashion Style che si sono ritrovati in diretta tv nel programma di Barbara D’Urso. La scorsa settimana, il parrucchiere dei vip aveva accusato la showgirl di dovergli 600 euro non pagati in precedenza per un trattamento ricevuto. Ieri, in diretta tv dalla D’Urso, Mosetti si è difesa sostenendo di avere pagato Federico Lauri in nero. “Durante questa settimana hai fatto delle stories, anche molto cattive nei miei confronti, e dicevi cose abbastanza pesanti. Anche cose gravi. Ho mandato i messaggi qui, della nostra chat, in cui tu dicevi che dovevi pagare e non hai più pagato”, ha accusato il parrucchiere. “Io ho pagato nero!”, si è difesa la showgirl, “In contanti. Guarda che io sono una gran signora, pago qualsiasi cosa. Non far passare questo messaggio, cretino. Io ti mangio, con me non passi. Ti ho portato io in questo mondo e mi maledico per questo”.

Lo scontro trash tra Federico Lauri e Antonella Mosetti

Qualche istante dopo, lo scontro tra i due è entrato nel vivo. “Sei una bufarola, te lo dico con il cuore”: questo l’aggancio di Lauri che ha scatenato la furia di Antonella Mosetti. “Ti pagavo pure i pranzi, stai zitta dillo a tua madre. A me non me lo dici, peracottaro”. La lite tra i due è proseguita ancora per qualche minuto, con Lauri che ha pungolato la showgirl in merito al suo lavoro in tv. “Tu il Grande Fratello Vip lo hai mai fatto?” ha replicato Mosetti, “Hai mai lavorato con Bonolis, Mike Bongiorno, Massimo Giletti e la Carrà? Ma pulisciti la bocca, parrucchiere. Manco sei parrucchiere, sei un buffone. Circo. ‘Sto schifoso, parli pure”.

Perché Mosetti e Federico Lauri si sono scontrati

Lo scontro in tv tra Mosetti e Federico Fashion Style nasce da un’accusa che Lauri aveva rivolto alla showgirl. Sempre nello studio della trasmissione condotta da Barbara d’Urso, Antonella aveva accusato il parrucchiere di averle mandato un conto altissimo dopo averle applicato delle extension che avrebbero rovinato i capelli. Lauri aveva replicato che Antonella non aveva saldato il conto in questione, per poi bloccarlo sui social.