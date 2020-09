Federico Fashion Style, ospite di Live – Non è la D'Urso, ha avuto uno scontro con Antonella Mosetti ed Elena Morali. Entrambe hanno rimarcato la presunta scarsa qualità delle extension applicate dal parrucchiere di Anzio. L'ex ragazza di Non è la Rai in particolare, ha accusato Federico di averle rovinato i capelli. La Morali, invece, sostiene di essere andata da lui per fare delle collaborazioni sui social che prevedevano l'applicazione delle extension in cambio di una sponsorizzazione e poi le sarebbe arrivato il conto di 1500 euro. In queste ore, il parrucchiere si è difeso su Instagram.

Federico Fashion Style replica a Mosetti e Morali

Federico Fashion Style è intervenuto sul suo profilo Instagram per difendersi dalle accuse delle clienti insoddisfatte. A suo dire, quando offriva gratis le sue extension venivano definite "perfette" e "top", nel momento in cui ha iniziato a chiedere di essere pagato, sarebbero cominciate le critiche. Infine, è tornato ad accusare Antonella Mosetti di non averlo ancora pagato:

"Fino a quando le extension mie, che metto io, erano gratis, erano perfette, erano top. Quando invece si pagano, fanno male ai capelli e sono di bassa qualità. Ma la mia domanda è un'altra. Se uno ha messo una fila, poi vengo contattato per mettere la seconda quindi significa che la qualità era buona? Quindi piacevano? Invece, l'altra persona – l'innominabile secondo me – prima ha detto che non ha pagato perché le era arrivato il conto tra capo e collo, quando poi io ho tutto salvato e vi farò vedere presto, poi dopo ha detto che aveva pagato. Quindi ha pagato o non ha pagato? Non ha pagato ragazzi".

La replica di Elena Morali

Nel corso di Live – Non è la D'Urso, Federico Fashion Style ha anche dichiarato di fare alle sue clienti un preventivo che sono libere di accettare o meno. Se lo accettano, sono chiamate a corrispondere la somma pattuita. Elena Morali è intervenuta tramite un commento pubblicato su Instagram e ha messo in dubbio questo passaggio. La showgirl ha dichiarato: "Però a me il preventivo non l'ha mai fatto e nemmeno la fattura. Eppure ho pagato. Si commenta da solo".

Sabrina Ghio difende Federico Fashion Style

Non mancano le clienti e amiche che in queste ore si stanno schierando dalla parte di Federico Fashion Style. Tra queste c'è anche l'ex tronista di Uomini e Donne ed ex concorrente di Amici Sabrina Ghio. La giovane ha spiegato che il suo intento non è quello di fare polemica, ma conosce Federico dai tempi in cui lei partecipava al talent di Maria De Filippi e dunque, sente di potersi esprimere a riguardo: