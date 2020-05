La prossima edizione del Grande Fratello Vip dovrebbe andare in onda su Canale5 a partire da settembre e i motori sono già stati accesi. È stato il conduttore Alfonso Signorini a confermare che resterà saldo al timone della nuova stagione. Accanto a lui l’opinionista Pupo, per il momento unico confermato. Già due vip avrebbero accettato di entrare nella Casa e, stando alle dichiarazioni del conduttore, si tratterebbe di volti molto popolari per un’edizione stellare che dovrebbe contare su personaggi ancora più famosi che in precedenza.

Antonella Elia accanto a Pupo?

Ma è un’altra l’indiscrezione, per il momento non ancora confermata, che potrebbe far ingranare al reality di Canale5 una marcia sorprendentemente interessante. Voci sempre più insistenti sui social e tra gli addetti ai lavori sostengono che possa essere proprio Antonella Elia a ottenere l’ambito ruolo di opinionista del reality show, accanto a Pupo. Chi sta vicino ad Antonella non si sbilancia ma fonti vicine a Fanpage.it fanno sapere che l’ipotesi che sia proprio l’ex valletta di Mike Bongiorno a ottenere la poltrona non è da scartare. Ma non esistono ancora certezze: il cast dovrebbe essere definito e svelato solo più avanti. L’obiettivo è quello di costruire un’edizione in grado di tenere saldi gli ascolti della prima serata, per due puntate a settimana.

Perché sarebbe perfetta nel ruolo di opinionista

Antonella, concorrente del GF Vip 2020, ha monopolizzato l’attenzione degli spettatori, riuscendo a essere protagonista delle dirette puntata dopo puntata. Volto popolare del piccolo schermo, conosce bene i tempi televisivi ed è perfettamente in grado di tenere la scena. Non si sottrae, diversamente da qualche collega, arriva dritta al punto rifiutandosi di mitigare concetti che rischierebbero di rendere banali i suoi giudizi. E l’eccessiva cautela, per chi fa televisione, è un pericoloso boomerang. Ha uno stile che ricalca quello degli opinionisti più amati nella storia dei reality: come Signorini all’epoca in cui affiancava Ilary Blasi o Vladimir Luxuria, anche Elia possiede le qualità necessarie a individuare le storie più interessanti e porre le domande necessarie affinché quelle storie riempiano le puntate. Una qualità che non tutti gli opinionisti dei format d’oro della televisione hanno dimostrato di possedere ma che appartiene al background di Antonella. Bastone e carota. E interesse appassionato. Il mix, almeno sulla carta, sembra vincente.

Antonella Elia in tv dopo il Grande Fratello

Che Antonella sia personaggio molto gradito in tv lo dimostra quanto accaduto dopo il Grande Fratello Vip. Con una crescita esponenziale guadagnata sui social, decine di fanpage nate a suo nome e il grande interesse veicolato dalla sua storia d’amore con Pietro Delle Piane, il suo è rimasto uno dei pochi nomi ai quali il pubblico continua a interessarsi quotidianamente. Se ne è resa conto anche Barbara D’Urso che l’ha invitata a Live – Non è la D’Urso settimana dopo settimana perché fosse protagonista dei suoi talk. Merito delle qualità comunicative di Antonella che non ha mai scelto di sottrarsi. E la sua storia in tv lo dimostra. Includerla nel cast della prossima edizione del GF Vip potrebbe essere una carta vincente per il reality di Signorini.