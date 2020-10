Nella nuova puntata di Uomini e Donne, registrata venerdì 9 ottobre, ci sarebbero stati degli sviluppi non proprio positivi nella conoscenza tra Davide Donadei e Beatrice Buonocore. A rivelarlo, il sito IlVicoloDelleNews che ha diffuso le anticipazioni della registrazione. Sembra che tra il tronista e la corteggiatrice ci sia stato un diverbio, dovuto a una promessa non mantenuta.

La promessa non mantenuta di Davide Donadei

Davide Donadei non avrebbe mantenuto una promessa fatta a Beatrice Buonocore. In questi giorni, la corteggiatrice avrebbe festeggiato il suo compleanno. Nella scorso registrazione, il tronista le avrebbe promesso che per l'occasione l'avrebbe portata in esterna in modo da trascorrere insieme quel giorno speciale. Davide, tuttavia, non avrebbe tenuto fede a quanto detto perché Chiara gli avrebbe mandato dei messaggi in cui sarebbe apparsa triste. Per questo avrebbe preferito uscire con la corteggiatrice e non incontrare Beatrice.

Beatrice Buonocore delusa da Davide Donadei

Beatrice Buonocore, delusa per l'accaduto, non avrebbe esitato a esprimere la sua rabbia. I presenti si sarebbero divisi tra chi avrebbe dato ragione al tronista e chi, come la tronista Sophie Codegoni, avrebbe accusato il tronista di non aver fatto nemmeno un piccolo gesto come fare arrivare un regalo a Beatrice. La Buonocore avrebbe atteso invano, un segno da parte di Donadei nel giorno del suo compleanno. Poi avrebbe ricevuto una telefonata dalla redazione di Uomini e Donne, con la quale sarebbe stata informata della decisione del tronista di non uscire con lei, ma di andare in esterna con un'altra ragazza. Secondo quanto riportato nelle anticipazioni, Davide Donadei avrebbe riconosciuto il suo errore e avrebbe spiegato a Beatrice di non essersela sentita di ignorare quel momento di fragilità di Chiara. La stessa Chiara si sarebbe scusata con Beatrice.