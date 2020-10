La trama e le anticipazioni della nuova puntata di Un posto al Sole, in onda venerdì 2 ottobre 2020: nell'episodio della soap vedremo che Niko avrà un confronto decisamente acceso con Susanna. Per tentare di non pensarci, deciderà di concedersi una serata fuori. Il suo desiderio sembra essere quello di stordirsi per non soffrire più. L'uomo è ormai in crisi. Intanto, Alex fa ritorno a Napoli, dopo aver trascorso qualche giorno in vacanza. La giovane viene a conoscenza di quanto accaduto tra Samuel e Patrizio e decide di allearsi con il primo. In questo modo non fa che acuire la tensione che alberga al Vulcano. Guido spera che Luigi decida di tornare a lavoro il più presto possibile.

Nelle puntate precedenti di questa settimana, Patrizio ha subito una dura sconfitta nella trasmissione di cucina di Peluso e ciò ha messo a dura prova la sua sicurezza come chef. Serena, invece, ha rivelato a Leonardo di essere incinta. Nei prossimi episodi, in onda dal 5 al 9 ottobre, il piccolo Jimmy subirà atti di bullismo. Niko sembrerà scuotersi dal momento di crisi che sta attraversando e inizierà a considerare l'idea di un'apertura nei confronti di Susanna. La tensione tra Patrizio, Samuel e Alex continuerà a crescere. Roberto tramerà alle spalle di Marina e Fabrizio e tenterà in tutti i modi di distruggere la loro relazione. Fabrizio, infatti, ha chiesto alla donna di sposarlo e lei ha accettato. Marina non ci metterà molto a scoprire i perfidi piani di Ferri. Serena riuscirà a trovare un nuovo equilibrio con Filippo, ma l'intervento di Leonardo potrebbe portare all'ennesimo scontro tra i due ex coniugi. Con l'aiuto di tutte le persone che gli vogliono bene, Jimmy riuscirà a ritrovare la serenità che aveva perso a causa dei bulli. L'appuntamento con la soap Un posto al sole è dal lunedì al venerdì, alle ore 20:45 su Rai3.