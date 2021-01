La sua partecipazione a Temptation Island 2020 si era conclusa con la decisione di Anna Ascione di lasciare l’ex fidanzato Gennaro Mauro, a causa di una serie di incomprensioni. Sulle prime, l’ex compagno si era detto dello stesso avviso salvo poi invitarla a tornare sui suoi passi durante un secondo falò di confronto. Ogni richiesta era stata vana: Anna, determinata a mettere la parola fine a quel legame, aveva deciso di non tornare indietro. A distanza di qualche mese da quel momento, l’ex protagonista del reality estivo di Canale5 ha voltato pagina accanto a un altro uomo.

Il nuovo compagno di Anna Ascione è Giuseppe Annunziata

Accanto ad Anna Ascione c’è da qualche settimana un nuovo compagno. Si tratta di Giuseppe Annunziata, fotografo napoletano, lo stesso che sembrerebbe avere curato le riprese della proposta di matrimonio a sorpresa di Alberto Maritato a Speranza Capasso (i protagonisti della storia più turbolenta dell’ultima edizione di Temptation Island condotta da Alessia Marcuzzi, conclusasi con il tradimento di lui). È stata Anna a condividere sui social le prime foto di coppia scattate con il nuovo fidanzato, un gesto con il quale la ragazza ha deciso di uscire allo scoperto.

in foto: Anna Ascione, ex protagonista di Temptation Island 2020

L’ex compagno Gennaro Mauro sarebbe single

A differenza di Anna che ha voltato pagina e ritrovato l’amore, l’ex compagno Gennaro Mauro sarebbe single. Diventato più attivo sui social dopo il programma, non ha ancora condiviso sul suo profilo Instagram alcuno scatto che faccia pensare a una nuova relazione. Mauro aveva tentato a più riprese di riavvicinarsi ad Anna, per poi rassegnarsi di fronte al rifiuto della ragazza. Adesso guarda al futuro e non sembrerebbe avere fretta di innamorarsi di nuovo anche se sui social, a giudicare dai commenti postati sotto le sue foto, sarebbe corteggiatissimo.