Ennesima storia di madri e figli in conflitto a C'è posta per te, nell'ultima puntata della stagione di sabato 13 marzo. Samantha vuole ritrovare l'affetto del figlio Andrea. Il ragazzo ha sofferto molto per la separazione dei suoi genitori e ha decido di allontanarsi dalla mamma quando lei si è separata dal suo secondo compagno, padre del suo fratellastro Brian, perché temeva che quest'ultimo soffrisse quanto lui. Andrea si è poi riconciliato con la mamma e le è stato vicino quando la donna ha passato 50 giorni in ospedale per Covid. Lei, temendo il suo giudizio, gli ha tenuto a lungo nascosta l'esistenza di un nuovo compagno. Quando l'ha scoperto, Andrea ha chiuso definitivamente i rapporti.

Perché Andrea si è staccato dalla madre

Andrea accetta di venire in trasmissione e, piangendo, ammette di aver sofferto tantissimo quando i suoi hanno divorziato, come pure quando la madre si è separata di nuovo: "Ho paura che mio fratello possa provare le stesse cose che ho provato io". Il ragazzo appare davvero sofferente, è molto protettivo con la mamma, ma al contempo la colpevolizza di non essere stato altrettanto protettiva con lui: "Ho paura che lei mi faccia ancora soffrire. Non so come, ma è per questo che ho voluto chiudere. Voglio farmi la mia vita, ho dei progetti. Perché devo sentirla?".

La domanda spiazzante di Andrea a Maria De Filippi

Andrea si dice tradito dalla mamma ma ammette che anche se avesse saputo subito del suo nuovo compagno si sarebbe ugualmente allontanato. "Non mi puoi condannare così", piange disperata la mamma, mentre Maria De Filippi spinge il ragazzo a non pensare che i genitori siano perfetti: "Lei ha capito i suoi errori". Andrea spiazza tutti con la domanda alla conduttrice: "Tu che faresti?". E lei ammette: "Non ho mai dovuto perdonare niente ai miei, per fortuna. Ma col bene che ho voluto loro, avrei perdonato". Andrea si dice disposto a riabbracciare la mamma, ma a un patto: Samantha non deve ostacolare i suoi obiettivi. Alla fine, la busta viene tolta e c'è l'abbraccio tra mamma e figlio, in un mare di lacrime.