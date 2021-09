Anche Chiara Ferragni contro Pio e Amedeo: “Simpatici come…” e il duo pugliese risponde a tono Il commento della popolare influencer sulla pagina di Trash Italiano si tira dietro la risposta, caustica, del duo pugliese. E la rissa si accende: “Simpatici come…finite voi la frase”, scrive Chiara Ferragni e Pio e Amedeo non si lasciano intimidire: “Simpatici come quelli che si lanciano l’insalata nei supermercati di notte ridendo a crepapelle”.

Ormai è rissa. Tra Pio e Amedeo e Fedez, si inserisce anche Chiara Ferragni. Il commento della popolare influencer sulla pagina di Trash Italiano si tira dietro la risposta, caustica, del duo pugliese. "Simpatici come…finite voi la frase", scrive Chiara Ferragni e Pio e Amedeo non si lasciano intimidire: "Simpatici come quelli che si lanciano l'insalata nei supermercati di notte ridendo a crepapelle o come quelli che fanno l'elemosina sgommando col Lamborghini in faccia ai poveri? e come si fa a raggiungerlo questo livello di simpatia? Troppo divertente, in effetti".

La polemica

“Se Pio e Amedeo sono realmente in prima serata su Rai1, vuol dire che la Rai è libera!”. È cominciato così l’intervento dei due comici pugliesi ai Seat Music Awards di ieri sera, tutto orientato sulla vicenda che ha coinvolto Fedez al Concerto del Primo Maggio. Il duo ha cominciato a tirare in ballo dirigenti e funzionari: "Qui dietro, c'erano tutti e nessuno ci ha chiesto niente di cosa dovevamo o non dovevamo dire". Hanno poi beccato Fedez: "Dai Federico, dai. Che vuoi fare la polemica per le visualizzazioni, per vendere gli smalti". Larisposta di Fedez non si è fatta attendere e attraverso una serie di stories, il rapper ha dichiarato:

Stavo andando a nanna e mi hanno scritto “Pio e Amadeo t hanno dissato“… Figo, una delle cose più fighe viste in Rai, una grande installazione artistica. Nella rete in cui non vorrebbero che tu citassi i nomi dei politici perché non è presente il contraddittorio, ti ripulisci la coscienza ingaggiando due rivoluzionari anticonformisti, cercando di spu**anare l’avversario senza contraddittorio. Bravi tutti. Mi è piaciuto. Bravi Pio e Amedeo. Spero di diventare un giorno un anticonformista, un antisistema come voi. Domani incomincerò uscendo per la strada dando del ne*ro e del fr*cio a tutti per strappare un sacco di sorrisoni.

La replica di Pio e Amedeo

Pio e Amedeo non hanno fatto passare la notte e hanno continuato a pungere Fedez sulla questione della "monetizzazione". "Non ci provare furbacchione, cadi nel patetico", hanno detto i due in una serie di stories inviate alle 4.50 del mattino. Non hanno digerito l'accusa di incitare all'odio con la loro comicità: "Male ci siamo rimasti noi non tu, sollevi la polemica per metterci in mezzo ‘swipe up’ e vendere mutande”.