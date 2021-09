Amici 21 spoiler, ecco cosa vedremo nella prima puntata di domenica 19 settembre Il primo appuntamento con la ventunesima edizione del talent condotto da Maria De Filippi è domenica 19 settembre su Canale 5. In studio saranno presenti tanti ospiti, tra ex allievi della scuola e vip, come Gerry Scotti, Tommaso Paradiso e Raul Bova. Verranno poi svelati i nomi dei concorrenti che avranno l’opportunità di entrare nella scuola.

A cura di Elisabetta Murina

Amici 2021 è pronto a tornare: la prima puntata del talent condotto da Maria De Filippi andrà in onda, eccezionalmente, domenica 19 settembre su Canale 5. Tanti gli ospiti in studio, tra ex allievi della scuola e personaggi dello spettacolo: Giulia Stabile, vincitrice dello scorso anno, Aka7even, Deddy, Alessandro, ma anche Gerry Scotti, Tommaso Paradiso, Raul Bova e molti altri. Verranno poi svelati i nomi dei concorrenti, cantanti e ballerini, che conquisteranno un banco nell'ambita classe di Amici 21.

Le anticipazioni della prima puntata

La prima puntata della ventunesima edizione di Amici si aprirà con un omaggio a Michele Merlo, ex cantante del talent scomparso a 28 anni per una malattia. I banchi della nuova classe saranno 17, ma al momento pare che ne siano stati assegnati solo 13. In studio, secondo quanto sappiamo, troveremo l'ex vincitrice della scorsa edizione, Giulia Stabile, che entrerà con la coppa e si andrà a sedere nel suo vecchio banco. Accanto a lei ci saranno anche altri ex allievi: i cantanti Aka7even e Deddy e il ballerino Alessandro. Saranno proprio loro a consegnare la maglia ai nuovi allievi e, naturalmente, a lasciargli il posto. Seduti ai banchi della scuola, stando a quanto sappiamo, troveremo anche alcuni vip, come Gerry Scotti, Raul Bova e Filippo Magnini. In più, durante la puntata ci sarà spazio per una performance live: Tommaso Paradiso canterà il nuovo singolo "Magari no".

Nella classe di Amici 21 ci sarà il figlio di un famoso cantante

Tra gli allievi che entreranno a far parte della classe di Amici 21, è stata confermata la presenza del rapper LDA, Luca D'Alessio, il figlio di Gigi d'Alessio. Smentita invece la partecipazione di Roshelle, già concorrente di X Factor 10, in veste di insegnante di canto. Stando a quanto sappiamo, sembrerebbe che tra gli allievi ci sia già una ballerina che non piace alle temuta insegnante di ballo, Alessandra Celentano. Senza nemmeno farlo apposta, il suo nome sarebbe Serena, proprio uguale a quello della ballerina che era stata il suo "bersaglio" lo scorso anno.

Le new entry della giuria

La giuria di Amici 21 è composta da tante conferme e qualche novità. Ritroviamo ancora, per il canto, Rudy Zerbi e Anna Pettinelli, affiancati dalla new entry Lorella Cuccarini. Per il ballo invece, i nomi sono: Alessandra Celentano, Veronica Peparini e, da poco confermato ufficialmente, Raimondo Todaro, che ha preso il posto di Arisa nel cast del programma.